Em reunião com Motta, governadores de direita pedem cautela para votação do PL Antifacção

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que pediu ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), maior prazo para que ele analise de forma minuciosa e cuidadosa o PL 5582/25, que trata do aumento de penas contra o crime organizado. A declaração foi dada em coletiva de imprensa, logo após o encontro com o Motta.

Também estiveram presentes na reunião os governadores Ronaldo Caiado (União-GO), Jorginho Mello (PL-SC) e Romeu Zema (Novo-MG), bem como a vice-governadora Celina Leão (PP-DF).

Castro explicou que o objetivo das conversas é fazer com que a proposta não seja "virada às pressas e que seja melhor analisada". Ou seja, que aconteça o debate entre Judiciário, Senado, secretários estaduais e operadores da segurança pública.

O governador do Rio ressaltou, ainda, que “não interessa aprovar uma legislação que depois seja considerada inconstitucional”, e defendeu a construção de instrumentos sólidos e duradouros para o combate ao crime organizado. Segundo ele, o presidente da Câmara deve ser reunir com os líderes já nos próximos dias. Celina Leão, por sua vez, disse ao Correio que Hugo Motta não determinou prazos.

Pelo rede social X (antigo Twitter), Hugo Motta disse que diálogos fazem o país avançar, principalmente nessa pauta. “Desde que fui eleito presidente da Câmara, a porta do meu gabinete está sempre aberta para debater os assuntos de interesse do Brasil. Diálogo e conciliação fazem o país avançar com equilíbrio e nessa pauta não será diferente”, disse na postagem.