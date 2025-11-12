Zema não passa de 5,2% de intenção de voto para presidente, aponta pesquisa

A nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nessa terça-feira (11/11) e que ouviu 2.020 eleitores em 164 municípios do Brasil, traça os primeiros cenários para a eleição presidencial de 2026. O levantamento aponta a posição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na disputa pelo eleitorado de direita.
O levantamento testa seu desempenho em diferentes confrontos, tanto om o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto com outros possíveis concorrentes do mesmo campo ideológico.
Na simulação de primeiro turno, o presidente Lula lidera as intenções de voto, enquanto o governador mineiro apresenta um desempenho modesto.
Nos cenários testados, Zema alcança percentuais que variam de 2,7% a 5,2%, ficando atrás de outros nomes como Ciro Gomes (PSDB) e Ratinho Júnior (PSD), não se firmando nas primeiras posições.
O levantamento revela um dos principais obstáculos para Zema: a concorrência dentro do próprio campo da direita. Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é incluído na disputa, ele apresenta um desempenho numericamente superior ao do mineiro, com 23,2%, contra 3,3% do candidato do Novo.
Os números evidenciam que Zema possui baixo reconhecimento nacional, com intenções de voto que não ultrapassam os 5,2% nos cenários apresentados.
Mesmo em situações sem a presença de outros governadores fortes da direita, o potencial de Zema permanece limitado.
Cenários para o primeiro turno:
Cenário 1:
- Lula (PT): 35,6%
- Jair Bolsonaro (PL): 32,1%
- Ciro Gomes (PSDB): 8,2%
- Ratinho Junior (PSD): 6,9%
- Ronaldo Caiado (União): 3,2%
- Romeu Zema (Novo): 2,7%
- Brancos/Nulos: 6,6%
- Não sabem/Não Opinaram: 4,7%
Cenário 2:
- Lula (PT): 36,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 19,7%
- Ratinho Junior (PSD): 10,5%
- Ciro Gomes (PSDB): 9,9%
- Ronaldo Caiado (União): 5,2%
- Romeu Zema (Novo): 4,8%
- Brancos/Nulos: 8%
- Não sabem/Não Opinaram: 5,6%
Cenário 3:
- Lula (PT): 36%
- Michelle Bolsonaro (PL): 26%
- Ciro Gomes (PSDB): 9,1%
- Ratinho Junior (PSD): 8,4%
- Ronaldo Caiado (União): 4,9%
- Romeu Zema (Novo): 3,9%
- Brancos/Nulos: 6,8%
- Não sabem/Não Opinaram: 4,9%
Cenário 4:
- Lula (PT): 36%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 23,2%
- Ciro Gomes (PSDB): 9,7%
- Ratinho Junior (PSD): 9%
- Ronaldo Caiado (União): 4,5%
- Romeu Zema (Novo): 3,3%
- Brancos/Nulos: 8,4%
- Não sabem/Não Opinaram: 5,9%
Cenário 5:
- Fernando Haddad (PT): 20,6%
- Flávio Bolsonaro (PL): 20,5%
- Ciro Gomes (PSDB): 14,9%
- Ratinho Junior (PSD): 11,8%
- Ronaldo Caiado (União): 5,8%
- Romeu Zema (Novo): 5,2%
- Brancos/Nulos: 14,1%
- Não sabem/Não Opinaram: 7%
