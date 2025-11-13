Pressionado pelo governo, relator apresenta 4ª versão do PL das facções

Guilherme Derrite (E) ouve manifestação de Lindbergh Farias na Câmara. Líder do PT mantém críticas ao relatório do parlamentar paulista - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

O deputado Guilherme Derrite (PP-SP) apresentou, nesta quarta-feira, a quarta versão do relatório do Projeto de Lei Antifacção. Para atender a um pedido do governo federal, o novo texto, rebatizado de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, prevê destinar bens apreendidos em operações ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol). O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que o projeto será votado na próxima terça-feira.

No parecer repaginado, Derrite estabelece que a destinação dos recursos oriundos de apreensão de bens de traficantes e membros de organizações criminosas fique dividida da seguinte forma: se o crime for investigado pelas autoridades locais, os bens apreendidos devem ir para o Fundo de Segurança Pública do respectivo estado; se o delito for apurado pela Polícia Federal, ao Funapol; se houver atuação conjunta, divisão em partes iguais.

Ele também incluiu previsão de aumento de pena para crimes cometidos com uso de drones, equipamentos de contrainteligência e tecnologias de georreferenciamento em operações repressivas. Em outro ajuste, o parecer prevê a possível sobreposição de tipos penais na legislação. Criou um termo para diferenciar as organizações criminosas, tipificando o crime como "organização criminosa ultraviolenta".

Mais cedo, o Ministério da Justiça havia divulgado uma nota manifestando preocupação com a destinação genérica dos recursos e fazendo uma série de críticas à versão anterior do relatório. Por meio de nota, a pasta disse que "acompanha com preocupação" o texto, pois identificou pontos que representam "retrocessos jurídicos e institucionais inaceitáveis".

O órgão citou que, mesmo após o recuo do relator em limitar as atribuições constitucionais da Polícia Federal, a terceira versão, protocolada na terça-feira, possuía trechos problemáticos sobre o financiamento de atividades da corporação. Para o ministério, havia destinação genérica dos recursos oriundos de apreensão de bens de traficantes e membros de organizações criminosas para os fundos estaduais ou distritais de Segurança Pública.

"O primeiro (trecho) deles é a insistência em debilitar financeiramente a Polícia Federal e as demais forças de segurança da União mediante o desvio de recursos a elas destinados para fundos estaduais, ao invés de criar instrumentos para descapitalizar o crime organizado, como constava do projeto originalmente enviado pelo governo à Câmara", escreveu a pasta.

"Inegociáveis"

Já a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, havia pedido a Motta mais tempo para que o projeto fosse colocado em votação.

Segundo ela, uma prorrogação dá ao governo a oportunidade para conversar com o relator sobre pontos considerados "inegociáveis". Um deles é o fato de o relatório apresentado por Derrite alterar o tipo de crime "facção criminosa" por "organização criminosa".

"A organização criminosa é caracterizada quando quatro pessoas cometem crime, aí você pode classificar como organização criminosa. Por isso, nós (o governo) criamos o tipo (de crime) para facção para fazer exatamente essa diferenciação (entre organização e facção criminosa)", disse Gleisi a jornalistas no Palácio do Planalto. "Nós achamos que isso, do ponto de vista de didática, é muito difícil ficar explicando. E, segundo, que ao fazer isso (a mudança), ele não revoga expressamente artigos da lei dos crimes das organizações criminosas. Então, vamos passar a ter duas legislações vigorando, o que vai ser muito ruim do ponto de vista judicial."

Segundo fontes próximas à Secretaria de Relações Institucionais, essa alteração na nomenclatura dos crimes confundiria a justiça e poderia beneficiar justamente os criminosos. Antes de comentar os pontos considerados inegociáveis pelo Planalto, a ministra Gleisi Hoffmann participou de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e representantes da Casa Civil.

A ministra também classificou como "inegociáveis" pontos no relatório de Derrite que retiram a "asfixia financeira" de facções. "Nós colocamos no projeto que essas facções perdem os seus bens, perdem todo o seu material a partir do momento que começa a investigação. No relatório, isso só vai acontecer depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, até lá, você corre o risco de não ter como capturar esses bens, não ter como asfixiar financeiramente a organização criminosa", pontuou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também defendeu mais tempo de discussão sobre a proposta, e citou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que também está em tramitação no Congresso.

"O que eu entendo é o seguinte: um projeto dessa envergadura, ele tinha que, primeiro, qual o relatório definitivo? Deixa em consulta. Deixa duas semanas para ser discutido, três semanas para ser discutido, qual é o problema? A nossa PEC da Segurança Pública está há quantos meses no Congresso sendo debatido?", questionou o chefe da pasta.

O titular da Fazenda também disse não saber ainda qual texto que deve ser votado na Câmara. E criticou Derrite. "Você vai colocar isso a perder em função do açodamento de um relator que, com todo respeito, não é propriamente uma pessoa que entenda de inteligência de investigação, não é uma pessoa versada em investigação e inteligência contra o crime organizado. Então, para que esse açodamento? Nada contra. O deputado não precisa ser especialista em tudo. Mas quanto menos você sabe, mais você busca apoio de quem sabe", frisou. As declarações ocorreram após o ministro participar de reuniões com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.



