Caso Zambelli

Justiça italiana marca decisão sobre extradição de Zambelli

Audiência em Roma marcada para o próximo dia 27 vai definir se a deputada licenciada retorna ao Brasil; MP italiano já se manifestou a favor da extradição

No Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara se organiza para iniciar a análise do processo de cassação do mandato da deputada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
A Justiça italiana definiu para 27 de novembro a audiência que deve decidir o futuro da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). Presa desde que foi localizada em Roma, em julho, após fugir do Brasil, ela aguarda na penitenciária feminina de Rebibbia a finalização do processo de extradição solicitado pelo governo brasileiro.

A sessão está marcada para as 13h no horário local — 9h em Brasília. O Ministério Público da Itália já apresentou parecer favorável ao envio de Zambelli de volta ao Brasil. Durante a audiência, o procurador italiano será o primeiro a se pronunciar, seguido pelo representante brasileiro e pela defesa. A deputada também poderá falar. A decisão ficará a cargo dos juízes da corte, que devem divulgar o resultado nos dias seguintes.

Em documento enviado ao tribunal em outubro, o MP italiano sustentou que todos os critérios previstos no tratado entre os dois países estão atendidos. Entre eles, que os crimes atribuídos à pessoa sejam puníveis com pena de prisão tanto no Brasil quanto na Itália e que o acusado tenha tido garantidos os direitos básicos de defesa no país de origem.

Enquanto isso, no Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara se organiza para iniciar a análise do processo de cassação do mandato de Zambelli.

Prisão

A deputada está presa desde 29 de julho, por ordem da Justiça italiana, que considerou o risco de fuga. No Brasil, ela havia sido condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes da conclusão definitiva da sentença, deixou o país e buscou refúgio na Itália, por ter cidadania, o que levou à inclusão de seu nome na lista de procurados da Interpol.

O Correio entrou em contato com a defesa de Zambelli, mas ate a publicação desta matéria não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações.

Por Danandra Rocha
postado em 14/11/2025 10:29
