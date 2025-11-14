Justiça italiana marca decisão sobre extradição de Zambelli

A Justiça italiana definiu para 27 de novembro a audiência que deve decidir o futuro da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). Presa desde que foi localizada em Roma, em julho, após fugir do Brasil, ela aguarda na penitenciária feminina de Rebibbia a finalização do processo de extradição solicitado pelo governo brasileiro.
A sessão está marcada para as 13h no horário local — 9h em Brasília. O Ministério Público da Itália já apresentou parecer favorável ao envio de Zambelli de volta ao Brasil. Durante a audiência, o procurador italiano será o primeiro a se pronunciar, seguido pelo representante brasileiro e pela defesa. A deputada também poderá falar. A decisão ficará a cargo dos juízes da corte, que devem divulgar o resultado nos dias seguintes.
Em documento enviado ao tribunal em outubro, o MP italiano sustentou que todos os critérios previstos no tratado entre os dois países estão atendidos. Entre eles, que os crimes atribuídos à pessoa sejam puníveis com pena de prisão tanto no Brasil quanto na Itália e que o acusado tenha tido garantidos os direitos básicos de defesa no país de origem.
Enquanto isso, no Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara se organiza para iniciar a análise do processo de cassação do mandato de Zambelli.
Prisão
A deputada está presa desde 29 de julho, por ordem da Justiça italiana, que considerou o risco de fuga. No Brasil, ela havia sido condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes da conclusão definitiva da sentença, deixou o país e buscou refúgio na Itália, por ter cidadania, o que levou à inclusão de seu nome na lista de procurados da Interpol.
O Correio entrou em contato com a defesa de Zambelli, mas ate a publicação desta matéria não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações.
