Defesa de Zambelli já prepara estratégia para possível extradição

Advogado Fábio Pagnozzi afirmou ao Correio que, se a parlamentar retornar ao Brasil, a defesa tentará reduzir a pena e pedir prisão domiciliar

Zambelli segue presa na penitenciária feminina de Rebibbia, nos arredores de Roma, enquanto aguarda a audiência - (crédito: Reprodução/Rede Sociais)
A defesa de Carla Zambelli (PL-SP) já trabalha com diferentes cenários para amenizar a condenação da deputada no processo de extradição que será julgado pela Justiça italiana no dia 27 de novembro. Embora ainda espere uma decisão favorável à permanência da parlamentar na Itália, o advogado Fábio Pagnozzi afirmou que, caso a extradição seja autorizada, a equipe jurídica tem um plano para ser acionado no Brasil.

Em conversa com o Correio nesta sexta-feira (14/11), Pagnozzi explicou que a prioridade será buscar medidas que reduzam o impacto da condenação de 10 anos imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Caso ocorra, no ponto de vista da defesa, faríamos pedidos de domiciliar e entraríamos com incidentes para diminuição da pena”, disse.

Zambelli segue presa na penitenciária feminina de Rebibbia, nos arredores de Roma, enquanto aguarda a audiência. A corte italiana analisará o pedido de extradição apresentado pelo governo brasileiro, que recebeu parecer favorável do Ministério Público local.

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 14/11/2025 11:19 / atualizado em 14/11/2025 11:27
