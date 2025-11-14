Defesa de Zambelli já prepara estratégia para possível extradição

A defesa de Carla Zambelli (PL-SP) já trabalha com diferentes cenários para amenizar a condenação da deputada no processo de extradição que será julgado pela Justiça italiana no dia 27 de novembro. Embora ainda espere uma decisão favorável à permanência da parlamentar na Itália, o advogado Fábio Pagnozzi afirmou que, caso a extradição seja autorizada, a equipe jurídica tem um plano para ser acionado no Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Em conversa com o Correio nesta sexta-feira (14/11), Pagnozzi explicou que a prioridade será buscar medidas que reduzam o impacto da condenação de 10 anos imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
“Caso ocorra, no ponto de vista da defesa, faríamos pedidos de domiciliar e entraríamos com incidentes para diminuição da pena”, disse.
Zambelli segue presa na penitenciária feminina de Rebibbia, nos arredores de Roma, enquanto aguarda a audiência. A corte italiana analisará o pedido de extradição apresentado pelo governo brasileiro, que recebeu parecer favorável do Ministério Público local.
Saiba Mais
- Política Justiça italiana marca decisão sobre extradição de Zambelli
- Política STF julga denúncia contra Eduardo Bolsonaro; quais os possíveis cenários
- Política Na CPMI do INSS, depoente é avisado da prisão do pai
- Política Análise: oposição pauta agenda negativa na Câmara para impedir reeleição de Lula
- Política Mauro Vieira diz que EUA têm interesse em resolver tarifaço ao Brasil
- Política Propina para presidente do INSS era paga via pizzaria e imobiliária, diz PF