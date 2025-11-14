Haddad cobra aprovação de projeto contra devedor contumaz na Câmara

O ministro da Fazenda também comentou sobre outras estratégias do governo federal para combater o crime organizado - (crédito: Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou nesta sexta-feira (14/11) a aprovação do Projeto de Lei (PL) que estabelece regras mais rígidas aos chamados devedores contumazes. Essa condição de dívida, segundo o titular da Fazenda, é vista como uma estratégia para que pessoas ou empresas irregulares não tenham de declarar ao Fisco a origem ou as movimentações do dinheiro.

"O devedor contumaz é um projeto que tramita há oito anos (no Parlamento) e já foi votado no Senado, falta só a Câmara dar a palavra final. Todo criminoso precisa lavar o dinheiro do crime. E ele abre empresa, fecha empresas para lavar o dinheiro. A lei do devedor contumaz inibe essa prática e evita que o criminoso lave o dinheiro e irrigue o crime organizado novamente", afirmou Haddad.

Combate ao crime organizado

O ministro da Fazenda, que foi homenageado com a Ordem Nacional do Mérito Educativo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta, também comentou sobre estratégias do governo federal para combater o crime organizado.

"A lei do devedor contumaz, a lei antifacção, o Congresso tem que debruçar sobre isso para que a gente mude de patamar", apontou. Fernando Haddad ainda disse estar em conversa com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a necessidade da aprovação da lei do devedor contumaz.