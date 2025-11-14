UnB aprova título de Doutora Honoris Causa para Dilma Rousseff

Pedido feito pela Faculdade de Ciências da Saúde da UnB cita programas como o Ciência Sem Fronteiras e o Mais Médicos como contribuições da ex-presidente - (crédito: Roberto Stuckert Filho/PR)

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade de Brasília (UnB) aprovou nesta sexta-feira (14/11) a concessão do título de Doutora Honoris Causa à ex-presidente da República e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff.

A decisão foi tomada por aclamação durante a 529ª Reunião Consuni, que acatou um pedido da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) da universidade.

A honraria é dada para personalidade que se tenha distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras, ou do melhor entendimento entre os povos.

O pedido feito pela Faculdade de Ciências da Saúde cita programas instalados durante a gestão de Dilma, como o Mais Médicos, a Lei de Cotas e o Ciência Sem Fronteiras, que beneficiaram os setores de ciência, educação e saúde no Brasil.

"Sua gestão também intensificou o investimento em ciência, tecnologia e inovação, incentivando a formação de pesquisadores, a internacionalização do conhecimento e a aplicação de pesquisas científicas ao desenvolvimento do país", diz o pedido.

Honraria para mulheres

A sessão foi presidida pela reitora da UnB e presidente do Consuni, Rozana Reigota Naves. Em sua fala, após a decisão, a reitora celebrou a decisão, que concedeu o título a uma mulher, e destacou que ainda há uma predominância de homens celebrados no meio acadêmico.

"É com muita alegria que a gente amplia o quadro de mulheres que compõem o nosso grupo de Doutores Honoris Causa", afirmou Rozana. "Vamos agora, como administração, organizar esse grande evento", acrescentou.