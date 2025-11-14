InícioPolítica
Homenagem

UnB aprova título de Doutora Honoris Causa para Dilma Rousseff

Decisão foi tomada nesta sexta-feira (14/11). Honraria homenageia pessoas com distinto saber ou atuação em prol das ciências, filosofia, artes, letras ou do melhor entendimento entre os povos

Pedido feito pela Faculdade de Ciências da Saúde da UnB cita programas como o Ciência Sem Fronteiras e o Mais Médicos como contribuições da ex-presidente - (crédito: Roberto Stuckert Filho/PR)
Pedido feito pela Faculdade de Ciências da Saúde da UnB cita programas como o Ciência Sem Fronteiras e o Mais Médicos como contribuições da ex-presidente - (crédito: Roberto Stuckert Filho/PR)

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade de Brasília (UnB) aprovou nesta sexta-feira (14/11) a concessão do título de Doutora Honoris Causa à ex-presidente da República e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A decisão foi tomada por aclamação durante a 529ª Reunião Consuni, que acatou um pedido da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) da universidade.

A honraria é dada para personalidade que se tenha distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras, ou do melhor entendimento entre os povos.

O pedido feito pela Faculdade de Ciências da Saúde cita programas instalados durante a gestão de Dilma, como o Mais Médicos, a Lei de Cotas e o Ciência Sem Fronteiras, que beneficiaram os setores de ciência, educação e saúde no Brasil.

"Sua gestão também intensificou o investimento em ciência, tecnologia e inovação, incentivando a formação de pesquisadores, a internacionalização do conhecimento e a aplicação de pesquisas científicas ao desenvolvimento do país", diz o pedido.

Honraria para mulheres

A sessão foi presidida pela reitora da UnB e presidente do Consuni, Rozana Reigota Naves. Em sua fala, após a decisão, a reitora celebrou a decisão, que concedeu o título a uma mulher, e destacou que ainda há uma predominância de homens celebrados no meio acadêmico.

"É com muita alegria que a gente amplia o quadro de mulheres que compõem o nosso grupo de Doutores Honoris Causa", afirmou Rozana. "Vamos agora, como administração, organizar esse grande evento", acrescentou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 14/11/2025 19:14
SIGA
x