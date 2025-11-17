Randolfe propõe proibição de películas plásticas em embalagens de livros

O Congresso Nacional sediou uma cerimônia para marcar um ano da invasão dos prédios dos Três Poderes da República, em Brasília. O evento nomeado "Democracia Inabalada", contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Na foto o Senador Randolfe Rodrigues. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), apresentou, nesta segunda-feira (17/11), o Projeto de Lei 5.876/2025, que prevê a proibição da produção, importação, distribuição e comercialização de publicações editoriais impressas embaladas em películas plásticas. A proposta alcança livros, revistas e demais materiais do setor editorial que utilizam esse tipo de invólucro.

A iniciativa parte do diagnóstico de que plásticos de uso único, em especial películas finas, de baixa reciclabilidade, representam uma das frentes mais críticas da poluição ambiental. Estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) apontam que os plásticos flexíveis têm taxa global de reciclagem inferior a 10% e figuram entre os principais resíduos encontrados em mares e ambientes terrestres.

O debate ganhou força durante a COP30, realizada em Belém, em novembro deste ano, quando ambientalistas, artistas e escritores destacaram a necessidade de eliminar o uso dos plásticos no setor editorial. Para esses grupos, a prática não agrega proteção essencial às obras e resulta em resíduos persistentes por décadas no meio ambiente.

O texto apresentado por Randolfe sugere uma transição simples e de fácil implementação: veda o uso de películas plásticas em novas publicações, mas preserva estoques já existentes. A intenção é estimular alternativas sustentáveis que estejam alinhadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao esforço global de redução de descartáveis.