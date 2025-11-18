Lula rebate críticas de Merz a Belém: 'Berlim não oferece 10% da qualidade'

"Berlim não oferece para ele nem 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém", declarou o petista - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu nesta terça-feira (18/11) as críticas do chanceler alemão, Friedrich Merz, a Belém. Ao inaugurar uma ponte entre Tocantins e Pará, o petista declarou que Merz “deveria ter ido em um boteco”, e que a capital alemã, Berlim, “não oferece nem 10% da qualidade” que o Pará e Belém oferecem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou: ‘ah, eu fui no Pará, mas eu voltei logo, porque eu gosto mesmo é de Berlim’”, citou Lula durante a cerimônia, em Xambioá, Tocantins.

“Ele, na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que Berlim não oferece para ele nem 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, e a cidade de Belém. E eu falava toda hora: come a maniçoba, porra”, acrescentou.

“Contentes por retornar”

Friedrich Merz desdenhou da capital paraense durante um congresso comercial em Berlim. O chanceler participou da Cúpula de Chefes de Estado que antecedeu a COP30, e teve reunião bilateral com o presidente Lula.

"Senhoras e senhores, vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?'”, comentou Merz.

“Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse ainda o primeiro-ministro.