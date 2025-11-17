Lula volta a Belém nesta quarta-feira para novos compromissos da COP30

Lula passou 10 dias na capital paraense às vésperas da COP30, deixando a cidade após a abertura da conferência, em 10 de novembro - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a Belém nesta quarta-feira (19/11) para participar de eventos da COP30. Segundo previsão do Palácio do Planalto, ele deve passar o dia na capital paraense, e voltar à noite para Brasília.

A expectativa é que o petista faça uma reunião bilateral com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e tenha outros encontros com líderes e representantes da sociedade civil presentes na conferência.

O petista passou 10 dias na capital paraense às vésperas da COP30, deixando a cidade após a abertura da conferência, em 10 de novembro.

A nova ida a Belém faz parte de uma rodada de imagens que Lula fará nesta semana, começando amanhã (18), quando inaugura uma ponte que liga o Tocantins ao Pará. A partida está marcada para as 8h, e Lula deve voltar a Brasília por volta das 15h.

Na quinta-feira (20), o presidente Lula vai a São Paulo, onde participa do Salão do Automóvel, à noite, e pode ter outros compromissos.

Ainda na quinta, embarca para Joanesburgo, capital da África do Sul, onde ocorre a Cúpula do G20 no sábado (22) e no domingo (23). Ainda no domingo, ele embarca para Maputo, capital de Moçambique, onde fará uma visita de Estado. A previsão é que volte ao Brasil na terça-feira (25).