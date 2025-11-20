Lula diz estar "feliz" com fim de tarifaço dos EUA a produtos brasileiros

Lula diz estar feliz com fim do tarifaço - (crédito: Reprodução/Youtube CanalGov)

O presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou o fim do 'tarifaço' de 50% a produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, anunciado nesta quinta-feira (20/11), pelo chefe do Executivo norte-americano, Donald Trump.

"Eu estou muito feliz porque o presidente (Donald) Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito a alguns produtos brasileiros", disse o líder brasileiro, em discurso realizado no Salão do Automóvel, em São Paulo.

Essa foi a primeira posição oficial do governo brasileiro após a ordem executiva assinada por Donald Trump que colocou fim às tarifas a produtos brasileiros, sob as justificativas de ter tido conversas com o líder brasileiro e seguir orientações de funcionários da Casa Branca contra a inflação.

Entre os intens brasileiros que estão livres do tarifaço dos EUA, o documento norte-americano cita cortes de carne bovina, café, cacau em pó e frutas, como abacaxi, mamão, laranja, limão e goiaba. De acordo com o presidente brasileiro, a retirada das tarifas de 50% foi um sinal de que o Brasil agiu com autorespeito diante das negociações.

"Essas coisas (retirada da tarifa) vão acontecer na medida em que se consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. Você tem que fazer aquilo que é possível fazer na hora que tem que fazer", afirmou Lula.

O tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros foi colocado por Donald Trump em julho sob a justificativa de que o Estado brasileiro perseguia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de estado.

Veja a fala de Lula sobre o fim do tarifaço: