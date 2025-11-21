Na África do Sul para o G20, Lula se reúne com o presidente Cyril Ramaphosa

Reunião entre Lula e o presidente Cyril Ramaphosa foi o primeiro compromisso do brasileiro em Joanesburgo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira (21/11) com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em Joanesburgo. O petista desembarcou no país pela manhã, onde participa da Cúpula de Chefes de Estado do G20 amanhã (22) e no domingo (23).

O encontro ocorreu no Centro de Convenções de Sandton, em uma área nobre da capital sul-africana, onde Lula está hospedado.

A reunião não estava na agenda oficial do presidente. A expectativa é que ele realize outros encontros bilaterais às margens da Cúpula. Um deles é com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que recentemente causou uma tensão com o Brasil após criticar Belém, sede da COP30.

A Cúpula do G20 ocorre sem a presença dos chefes das maiores potências, como Donald Trump, dos Estados Unidos; Xi Jinping, da China; e Vladimir Putin, da Rússia. O bloco integra as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana.

Sul Global à frente do G20

O evento encerra um ciclo no qual o grupo foi presidido por países do Sul Global, sendo eles Indonésia, em 2022; Índia, em 2023; Brasil, em 2024; e África do Sul, em 2025. O próximo pais a presidir o G20 será os Estados Unidos.

Trump decidiu boicotar a Cúpula deste ano e disse que não enviará nem uma delegação oficial. Ele acusa a África do Sul, sem provas, de perseguir e matar fazendeiros brancos no país.

Após o evento, ainda no domingo, o presidente Lula embarca para Moçambique, onde realiza uma visita de Estado. Ele deve retornar ao Brasil apenas na terça-feira (25).