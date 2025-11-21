InícioPolítica
Joanesburgo

Na África do Sul para o G20, Lula se reúne com o presidente Cyril Ramaphosa

Líder petista está no país para participar da Cúpula de Chefes de Estado do G20, realizada neste sábado (22/11) e domingo (23)

Reunião entre Lula e o presidente Cyril Ramaphosa foi o primeiro compromisso do brasileiro em Joanesburgo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Reunião entre Lula e o presidente Cyril Ramaphosa foi o primeiro compromisso do brasileiro em Joanesburgo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira (21/11) com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em Joanesburgo. O petista desembarcou no país pela manhã, onde participa da Cúpula de Chefes de Estado do G20 amanhã (22) e no domingo (23).

O encontro ocorreu no Centro de Convenções de Sandton, em uma área nobre da capital sul-africana, onde Lula está hospedado.

A reunião não estava na agenda oficial do presidente. A expectativa é que ele realize outros encontros bilaterais às margens da Cúpula. Um deles é com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que recentemente causou uma tensão com o Brasil após criticar Belém, sede da COP30.

A Cúpula do G20 ocorre sem a presença dos chefes das maiores potências, como Donald Trump, dos Estados Unidos; Xi Jinping, da China; e Vladimir Putin, da Rússia. O bloco integra as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana.

Sul Global à frente do G20

O evento encerra um ciclo no qual o grupo foi presidido por países do Sul Global, sendo eles Indonésia, em 2022; Índia, em 2023; Brasil, em 2024; e África do Sul, em 2025. O próximo pais a presidir o G20 será os Estados Unidos.

Trump decidiu boicotar a Cúpula deste ano e disse que não enviará nem uma delegação oficial. Ele acusa a África do Sul, sem provas, de perseguir e matar fazendeiros brancos no país.

Após o evento, ainda no domingo, o presidente Lula embarca para Moçambique, onde realiza uma visita de Estado. Ele deve retornar ao Brasil apenas na terça-feira (25).

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 21/11/2025 12:13 / atualizado em 21/11/2025 12:15
