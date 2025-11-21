Ajufe parabeniza indicação de Messias ao STF: "Capacidade técnica e aptidão para o diálogo"

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) divulgou nota, parabenizando o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo Palácio do Planalto para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha abre o processo formal de passar por apreciação no Senado, onde o indicado precisará passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e ser aprovado no plenário por maioria.
Na nota divulgada, a Ajufe reforçou apoio à indicação e afirmou esperar que o processo no Senado transcorra dentro da normalidade institucional. A entidade manifestou votos de sucesso ao indicado ao longo das etapas do rito constitucional.
A associação afirmou que Messias reúne “capacidade técnica e aptidão para o diálogo institucional”, qualificações consideradas fundamentais para o exercício do cargo no Supremo Tribunal Federal. O texto também destacou que o novo ministro terá o papel central de guardião da Constituição.
Além disso, a Ajufe ressaltou que acompanhará o processo e se colocou à disposição para colaborar com a construção de um Judiciário forte e independente. Segundo a entidade, o fortalecimento das instituições é essencial para atender de forma efetiva as demandas da sociedade.
Com a indicação, Messias inicia as fases formais do processo legislativo de confirmação, que incluem conversas com governistas e oposicionistas antes da sabatina na CCJ. A expectativa é que a votação em plenário ocorra ainda nas próximas semanas.
