Lula e chanceler alemão dividem agenda no G20 após polêmica sobre críticas a Belém

Após o evento, que vai até domingo (23), o presidente Lula embarca para Moçambique, onde realiza uma visita de Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, estarão no mesmo evento no próximo sábado (22/11) durante a cúpula de líderes do G20, em Joanesburgo. A coincidência ocorre poucos dias após declarações polêmicas do premiê alemão sobre Belém, cidade que sedia a COP30.

Além de participar do encontro multilateral, Lula terá uma agenda bilateral com o ministro alemão às margens da cúpula, segundo informou o Planalto. Está previsto que o episódio envolvendo Belém seja citado, ainda que de forma diplomática, durante a conversa. Interlocutores ligados ao governo afirmam que o petista não está com raiva do chanceler, mas que avalia como deselegante o que aconteceu.

A controvérsia começou quando Merz, em um discurso em Berlim na semana passada, afirmou que a comitiva alemã “ficou contente em deixar Belém” após a participação na conferência do clima. Ele disse ter perguntado a jornalistas que o acompanharam: “Quem de vocês gostaria de ficar aqui?” Segundo ele, ninguém levantou a mão.

O comentário repercutiu negativamente no Brasil, especialmente no Pará, e também recebeu críticas de parlamentares e de setores da sociedade alemã. Em resposta, Lula afirmou que o chanceler deveria ter aproveitado melhor a cultura e a culinária paraenses, destacando a hospitalidade local.

Apesar do desconforto diplomático, o governo alemão indicou que o chefe de governo não planeja fazer qualquer retratação. Em coletiva realizada na quarta-feira (19), o porta-voz Stefan Kornelius disse que Merz “não vê nenhum dano” na relação entre os dois países e que não fará desculpas formais.

Kornelius também afirmou que as declarações foram tiradas de contexto, negando que o chanceler tenha manifestado “desagrado” ou “repulsa” por Belém. Questionado diretamente se haveria desculpas ou reconhecimento de prejuízo diplomático, respondeu apenas: “Não, duas vezes”.

O encontro em Joanesburgo será o primeiro entre os dois líderes desde a polêmica, e deve servir como termômetro para medir o impacto real das declarações na relação Brasil–Alemanha.

Após o evento, que vai até domingo (23), o presidente Lula embarca para Moçambique, onde realiza uma visita de Estado. Ele deve retornar ao Brasil apenas na terça-feira (25).