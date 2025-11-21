Eliezer expõe gastos de mercado e culpa governanta, que rebate: 'Fala a verdade' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Eliezer decidiu reformular a forma como faz compras e, com isso, conseguiu cortar drasticamente os gastos com supermercado.

O influenciador, que chegou a viralizar por gastar cerca de R$ 16 mil em um único mês, passou a ir pessoalmente ao mercado, inclusive, ao lado da governanta, Leinha, e já sente o impacto positivo no bolso.

Ele contou a novidade ao responder seguidores nas redes sociais, explicando que essa simples mudança trouxe uma economia significativa, o que fez internautas deduzirem que o ex-BBB estaria responsabilizando a governanta pelos gastos.

“Agora sou eu que vou com a Leinha”, resumiu. Em vídeos publicados, mostrou parte da nova rotina e revelou que, antes, o custo semanal podia chegar a R$ 4 mil. Na compra mais recente, o valor para abastecer a casa por 15 dias caiu para R$ 2.800.

Durante a gravação, Leinha contrariou as declarações do ex-BBB: “E ainda fomos na farmácia e gastamos R$ 1.500. Vamos falar a verdade?”. Eliezer, sem paciência, rebateu: “Não, não. Agora só voltamos no mês que vem”, disse. “Veremos”, respondeu a governanta, duvidando das declarações.

Viih Tube, de 25 anos, abriu o coração nas redes sociais ao relatar os desafios enfrentados no relacionamento com Eliezer após a chegada dos filhos.

Em um desabafo sincero, a influenciadora digital falou sobre a queda de energia e libido e destacou a importância de investir no casamento mesmo com a rotina exaustiva da maternidade.

Viih dividiu com os seguidores a experiência de uma recente viagem a dois que teve um impacto positivo em sua relação. Segundo ela, reservar momentos exclusivos para o casal foi essencial para reacender a conexão com o marido.

“Vou me arrumar agora e queria falar com vocês sobre uma coisa. Há poucos dias que voltei de viagem, e como foi bom! Eu já tinha falado com vocês sobre como é importante a gente cuidar do casamento. Depois que os filhos vêm, eles tomam tudo, em todos os momentos”, iniciou.

“O Eli amou, eu amei também, mas acho que o homem ficou mais feliz ainda. A gente consegue aproveitar muito mais. Graças a Deus, tive disposição”, contou.

A influenciadora também mencionou o desafio de lidar com o puerpério, período em que o cansaço extremo afetou diretamente sua disposição e vontade de manter a vida íntima ativa.

“No puerpério, eu estava em uma vibe tão cansada. Eu não queria namorar, não queria nem acordar. Eu estava sem disposição para nada. E a gente também sente, é ruim você sempre estar arrastada”, relembrou.

Foi nesse cenário de desgaste físico e emocional que Viih Tube recebeu a indicação de um suplemento alimentar. Segundo ela, o produto contribuiu significativamente para sua recuperação.

“Me recomendaram um [suplemento alimentar para aumentar a libido, a energia e o bem-estar]. Comecei a usar. Tô com ele aqui”, revelou.