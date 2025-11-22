Bolsonaro ficará em "sala de Estado" na Superintendência da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro ficará uma "sala de Estado" na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O espaço É reservado para autoridades e outras figuras públicas de alto escalão e possui mesa, cadeira, cama e banheiro privativo. O ex-chefe do Planalto foi preso, na manhã deste sábado (22/11), em cumprimento a um mandado autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Polícia Federal chegou ao condomínio de Bolsonaro, em Brasília, por volta das 6h, e deixou o local cerca de meia hora depois. Ele foi levado diretamente para a Superintendência da PF.

"A Polícia Federal cumpriu neste sábado (22/11), em Brasília/DF, um mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal", publicou a Polícia Federal em nota.

A prisão ocorre na reta final do julgamento da trama golpista. Ontem, a defesa de Bolsonaro havia pedido ao STF a concessão a concessão de uma "prisão domiciliar humanitária” como uma alternativa ao cumprimento da pena em regime fechado. A solicitação foi apresentada após a publicação do acórdão que rejeitou embargos do condenado. O prazo para apresentação de novos recursos termina na semana que vem.

Condenado pelo STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado, por liderar uma trama golpista para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas em 2022. Outros sete aliados foram condenados no mesmo grupo de denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Na semana passada, a Primeira do Turma do STF rejeitou, por unanimidade, todos os recursos apresentados pela defesa do ex-chefe do Planalto. Os ministros também se posicionaram contra os embargos de outros seis condenados no processo: Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. Eles são integrantes do núcleo central da trama golpista.



