Audiência de custódia de Bolsonaro será realizada neste domingo (23/11)

Audiência de custódia será realizada neste domingo (23/11) por vídeoconferência - (crédito: Sergio Lima/AFP)

Neste domingo (23/11), o ex -presidente Jair Bolsonaro será submetido a uma audiência de custódia, às 12h, procedimento obrigatório após prisões para verificar a legalidade do processo e determinar se a prisão preventiva será mantida ou se o réu poderá responder em liberdade. A audiência será realizada por videoconferência.

Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22). A decisão foi tomada após risco de fuga, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Perto da meia noite de sábado, a tornozeleira de Bolsonaro foi violada. Durante a tarde, Flávio Bolsonaro convocou uma vigília na porta do condomínio do ex-presidente, que poderia servir para atrapalhar a fiscalização da prisão domiciliar e evitar a prisão preventiva.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado, por liderar uma trama golpista para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas em 2022. Outros sete aliados foram condenados no mesmo grupo de denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).