Michelle diz que prisão de Bolsonaro é "perseguição exacerbada"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou, na manhã deste sábado (22/11), uma mensagem nas redes sociais em que se manifesta após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em seu perfil no Instagram, Michelle afirmou confiar “na Justiça de Deus”, criticou a “perseguição exacerbada” contra o marido e declarou que não o deixará “desistir do propósito” que, segundo ela, “o Senhor confiou a ele”.

Na postagem, Michelle retomou o episódio da facada durante a campanha de 2018, afirmando que o ato foi planejado para matá-lo e que o marido ainda enfrenta sequelas. Também agradeceu às lideranças do PL Mulher que assumiram compromissos partidários em Caucaia (CE) devido a sua ausência, afirmando que aguardava voo para Brasília.

Além disso, criticou “a maldade humana, a mentira, a crueldade e a perseguição”, e pede orações. “O Brasil precisa da nossa intercessão”, disse.

Mensagem publicada por Michelle nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram)

Bolsonaro foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por descumprimento de medida cautelar e por necessidade de garantir a ordem pública. A Polícia Federal cumpriu o mandado por volta das 6h, no condomínio onde o ex-presidente mora, em Brasília, e o levou para a Superintendência da corporação.

A prisão ocorre na véspera de uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a noite deste sábado, em frente ao condomínio do pai, ato que, segundo o STF e a Polícia Federal, poderia trazer riscos à segurança de apoiadores, moradores e agentes públicos.