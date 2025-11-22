InícioPolítica
PRISÃO BOLSONARO

"Narrativa falsa", diz Moraes sobre vídeo de Flávio que motivou prisão de Bolsonaro

Ex-presidente foi preso por  descumprimento de medida cautelar e necessidade garantia da ordem pública. Em vídeo publicado nas redes sociais, filho de Bolsonaro convoca uma vigília

14/10/2025. Ed Alves CB/DA Press. Politica. Senador Flavio Bolsonaro. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
14/10/2025. Ed Alves CB/DA Press. Politica. Senador Flavio Bolsonaro. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, neste sábado (22/11), foi determinada após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar, na noite de sexta-feira (21), uma vigília em frente ao condomínio do pai, em Brasília. Em decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes alegou o descumprimento de medida cautelar e necessidade garantia da ordem pública. O magistrado chamou as declarações do filho do ex-chefe do Planalto de “narrativas falsas” de perseguição política. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Para a Polícia Federal e para o Supremo, o ato poderia colocar em risco a vida de todos os envolvidos, inclusive, das forças policiais, além de acirrar a polaridade política. 

“O conteúdo da convocação para a referida ‘vigília’ indica a possível tentativa da utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro, em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Polícia Penal do Distrito Federal”, escreveu o magistrado. 

No vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro chama os apoiadores do ex-presidente para “vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições”. Ele convocou a vigília para este sábado, às 19h, no Condomínio Solar de Brasília 2.

Moraes criticou a narrativa adotado pelo parlamentar. “Quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu no referido vídeo revelam o caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, em reiteração da narrativa falsa no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma ‘perseguição’ e de uma ‘ditadura’ desta Suprema Corte”, ressaltou o ministro do STF. 

Ex-presidente preso 

A Polícia Federal chegou ao condomínio de Bolsonaro, em Brasília, por volta das 6h, e deixou o local cerca de meia hora depois. O ex-presidente foi levado diretamente para a Superintendência da PF e ficará em uma “sala de Estado”.

Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto por causa de uma investigação sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, suspeito de coagir a Justiça ao atuar nos Estados Unidos por sanções contra autoridades brasileiras. À época, o ex-presidente usou as redes sociais de aliados para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luana Patriolino

Repórter

Jornalista há 10 anos, é setorista de Poder Judiciário no Correio Braziliense. Já passou pelo caderno de Cidades e pela Revista do Correio. Tem experiência em site, impresso, rádio e assessorias de imprensa.

Por Luana Patriolino
postado em 22/11/2025 08:14 / atualizado em 22/11/2025 08:27
SIGA
x