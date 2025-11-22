InícioPolítica
Celina Leão presta apoio a Bolsonaro: "Última palavra é de Deus"

A vice-governadora do Distrito Federal compartilhou uma foto ao lado do ex-presidente

Foto compartilhada pela vice-governadora Celina Leão neste sábado - (crédito: Reprodução/Instagram )
A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, utilizou suas redes sociais para prestar solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente neste sábado (22/11). Na publicação, Celina escreveu: “A última palavra é sempre de Deus. Nossa alma espera no Senhor; ele é o nosso auxílio e o nosso escudo”. Salmo 33.20”.

O ex-presidente violou a tornozeleira eletrônica. Além disso, o senador Flávio Bolsonaro havia convocado uma vigília em frente ao seu condomínio, o que apontou alto risco de fuga. Esses fatos, aliados à fuga de Ramagem para os Estados Unidos, também condenado pelo Supremo Tribunal Federal, levaram o ministro Alexandre de Moraes a decretar a prisão preventiva do ex-presidente. 

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado, por liderar uma trama golpista para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas em 2022. Outros sete aliados foram condenados no mesmo grupo de denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 22/11/2025 10:26 / atualizado em 22/11/2025 10:30
