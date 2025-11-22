Lindbergh diz que prisão de Bolsonaro preserva ordem: "Lei alcança todos"

Lindbergh usou bordão de Bolsonaro para comentar a prisão preventiva do ex-presidente: "Grande dia" - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias, classificou como um “grande dia” a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada pela Polícia Federal na manhã deste sábado (22/11). Em publicação nas redes sociais, o congressistas afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) evidencia que “a lei alcança todos, inclusive o ex-presidente”, diante do que chamou de risco concreto à ordem pública.

GRANDE DIA! ????????????



A PF prendeu Jair Bolsonaro preventivamente na reta final do processo da trama golpista. A decisão se baseou na necessidade de garantir a ordem pública, justamente porque, mesmo em prisão domiciliar, Bolsonaro seguia atuando politicamente para tensionar o… — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 22, 2025

Segundo Farias, a prisão foi decretada na fase final do processo que apura a trama golpista. O deputado argumenta que Bolsonaro, mesmo em prisão domiciliar, continuava atuando politicamente para “tensionar o ambiente e pressionar instituições”, o que justificou a medida preventiva.

Vigília convocada por Flávio Bolsonaro pesou na decisão

O líder petista também atribuiu peso decisivo à vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro para a noite anterior, apontada por ele como uma tentativa de transformar o processo criminal em ato político. Para Farias, a mobilização buscava “criar clima de intimidação ao STF e à PF” e reforçava o risco de desestabilização institucional.

O deputado afirmou ainda que havia sinais de possível tentativa de fuga do ex-presidente, mencionando a suspeita de violação da tornozeleira eletrônica e relatos sobre a presença de armas de fogo entre participantes da vigília. Esses fatores, segundo ele, contribuíram para demonstrar risco de interferência no andamento do processo e de obstrução da prisão definitiva.

“O trânsito em julgado se aproxima”

Na publicação, Lindbergh Farias destacou que a prisão preventiva decorre de mandado expedido pelo STF e que o processo está próximo do trânsito em julgado, etapa que pode levar ao início do cumprimento da pena. “Bolsonaro preso!”, escreveu o parlamentar ao concluir sua manifestação.

Entenda a prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22/11), na casa dele, no Jardim Botânico, em Brasília. Ele está detido agora na Superintendência da Polícia Federal, no Setor Policial Sul, onde aguarda audiência de custódia, marcada para este domingo.

A prisão é preventiva, sem prazo determinado, e foi solicitada pela Polícia Federalao Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com o pedido.

A prisão preventiva de Bolsonaro não tem relação direta com a condenação na trama golpista, mas, sim, com a quebra reiterada de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os investigadores, o ex-presidente mexeu na tornozeleira eletrônica às 0h08 deste sábado, violou regras de monitoramento, manteve contatos proibidos e estimulou movimentações políticas mesmo sob restrições.