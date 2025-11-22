Sala de Estado onde Bolsonaro está detido tem frigobar, TV e ar-condicionado

O espaço na Superintendência da PF é reservado para autoridades - (crédito: Ed Alves/CB)

Preso na manhã deste sábado (22/11), Jair Bolsonaro está alocado em uma sala de Estado na Superintendência da PF. Após decisão tomada por alto risco de fuga do ex-presidente, Bolsonaro está detido em um espaço que foi finalizado em maio deste ano. A sala privatia possui uma cama de solteiro, banheiro reservado, televisão, ar-condicionado, frigobar e uma mesa de trabalho.



O espaço é reservado para autoridades e é similar às salas que Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva ficaram quando foram detidos. Enquanto permanecer na Superintendência da PF, o ex-presidente deve ficar em uma sala de Estado.



Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22). A decisão foi tomada após risco de fuga, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Perto da meia noite de sábado, a tornozeleira de Bolsonaro foi violada. Durante a tarde, Flávio Bolsonaro convocou uma vigília na porta do condomínio do ex-presidente, que poderia servir para atrapalhar a fiscalização da prisão domiciliar e evitar a prisão preventiva.



Entenda a prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22/11), na casa dele, no Jardim Botânico, em Brasília. Ele está detido agora na Superintendência da Polícia Federal, no Setor Policial Sul, onde aguarda audiência de custódia, marcada para este domingo.

A prisão é preventiva, sem prazo determinado, e foi solicitada pela Polícia Federalao Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com o pedido.

A prisão preventiva de Bolsonaro não tem relação direta com a condenação na trama golpista, mas, sim, com a quebra reiterada de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os investigadores, o ex-presidente mexeu na tornozeleira eletrônica às 0h08 deste sábado, violou regras de monitoramento, manteve contatos proibidos e estimulou movimentações políticas mesmo sob restrições.