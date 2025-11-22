Lula e chanceler alemão reforçam parceria bilateral e alinham agendas para 2026

Lula convidou Friedrich Merz para uma visita de Estado ao Brasil no próximo ano, gesto que sinaliza a intenção de ambos os governos de intensificar o diálogo em alto nível - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Às margens da Cúpula de Líderes do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se neste sábado (22/11) com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, em um encontro marcado pelo reforço das relações políticas, econômicas e ambientais entre os dois países. O encontro ocorreu em um momento de intensa articulação diplomática no evento, que neste ano acontece em Joanesburgo.

A convite de Merz, o líder petista confirmou que viajará à cidade alemã de Hannover em abril de 2026 para participar da abertura da Hannover Messe, considerada a maior feira de tecnologia industrial do mundo. O Brasil será o país parceiro da próxima edição do evento — posição estratégica que deve ampliar a visibilidade internacional da indústria brasileira e atrair investimentos em inovação.

Aproveitando a reunião, Lula convidou o chanceler alemão para realizar uma visita de Estado ao Brasil no próximo ano, gesto que sinaliza a intenção de ambos os governos de intensificar o diálogo em alto nível.

Merz também reafirmou o apoio da Alemanha ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa lançada pelo governo brasileiro durante a COP30, em Belém, com o objetivo de financiar ações permanentes de preservação ambiental. O chanceler destacou o aporte alemão de 1 bilhão de euros ao fundo, consolidando o país como um dos principais parceiros internacionais da agenda climática brasileira.

No campo econômico e cultural, Lula e Merz concordaram em aprofundar a cooperação bilateral. Os dois líderes destacaram não apenas o crescente intercâmbio comercial, mas também os laços históricos que unem Brasil e Alemanha desde o século XIX, quando começaram as primeiras ondas de imigração alemã para o país sul-americano.

Além das agendas específicas, ambos reafirmaram o compromisso com o fortalecimento do multilateralismo e defenderam o papel central da Organização Mundial do Comércio (OMC) em um cenário global marcado por tensões comerciais e pelo avanço do protecionismo.

Pós-climão

O encontro de hoje apaziguou os ânimos após fala polêmica de Merz na semana passada, durante um evento em Berlim, de que nenhum dos jornalistas que o acompanharam à COP30 gostaria de permanecer em Belém e que todos estariam felizes por retornar ao país europeu. "Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, a noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse o chanceler em 13 de novembro, no Congresso Alemão do Comércio.