Briga na PF: manifestantes discutem em dia de prisão de Bolsonaro

O clima esquentou em frente a Superintendência da Polícia Federal (PF), na tarde deste sábado (22/11). Entre gritos e xingamentos, manifestantes a favor e contra a prisão preventiva de Jair Bolsonaro discutiram no local. Cantos de "sem anistia" e bandeiras do Brasil montaram a cena

Manifestantes a favor da prisão do ex-presidente carregavam bandeira do Brasil e um deles usava uma blusa do MST. Do outro lado, um homem usava uma blusa escrito "Impeachment já", em referência Moraes, e uma mulher tinha "Anistia já" escrito na vestimenta.



Com muito barulho, o vídeo registra os manifestantes divididos por uma rua. Na oposição à prisão, um manifestante diz: “Ele está preso por lutar pela liberdade”. Do outro lado, um deles solta: “Vocês têm tempo pra reclamar, são 27 anos e três meses”. O clima era de discussão, mas dispersou rapidamente.





