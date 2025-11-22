Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro com avarias e queimaduras

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal afirmou, neste sábado (22/11), que a tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente nesta manhã, tinha “sinais claros e importantes de avaria” e que havia “marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local do encaixe/fechamento do case”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Malafaia reage à prisão de Bolsonaro e fala em "manobra" para desviar foco do Banco Master

Em decisão que embasou a prisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou que a tornozeleira do ex-presidente foi violada às 0h08min deste sábado (22). O magistrado também cita o risco de fuga do político, além da suspeita de querer causar “tumulto” para obter vantagens pessoais.

O alarme da tornozeleira disparou e imediatamente, a equipe que faz a segurança de Bolsonaro foi acionada pela Secretaria de Administração Penitenciária do governo do Distrito Federal, responsável pelo aparelho. A escolta, então, confirmou a violação e fez a troca à 1h09.

Segundo os investigadores, o próprio Jair Bolsonaro reconheceu que utilizou um material de soldagem para violar o equipamento de segurança.

“No momento da análise o monitorado foi questionado acerca do instrumento utilizado. Em resposta, respondeu que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento”, diz o relatório enviado ao STF.

A Polícia Federal chegou ao condomínio de Bolsonaro por volta das 6h deste sábado, e deixou o local cerca de meia hora depois. O ex-presidente foi levado diretamente para a Superintendência da PF e ficará em uma “sala de Estado”.

Entenda a prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22/11), na casa dele, no Jardim Botânico, em Brasília. Ele está detido agora na Superintendência da Polícia Federal, no Setor Policial Sul, onde aguarda audiência de custódia, marcada para este domingo.

A prisão é preventiva, sem prazo determinado, e foi solicitada pela Polícia Federalao Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com o pedido.

A prisão preventiva de Bolsonaro não tem relação direta com a condenação na trama golpista, mas, sim, com a quebra reiterada de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os investigadores, o ex-presidente mexeu na tornozeleira eletrônica às 0h08 deste sábado, violou regras de monitoramento, manteve contatos proibidos e estimulou movimentações políticas mesmo sob restrições.