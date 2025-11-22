Zucco critica prisão de Bolsonaro e fala em "ataque à democracia"

O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) concedeu entrevista coletiva, na tarde deste sábado (22/11), em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro, após a decretação da prisão preventiva do ex-presidente pela Polícia Federal. O parlamentar classificou o episódio como um “momento histórico de ataque à democracia” e afirmou que a mobilização dos aliados pretende dar apoio político e emocional à família do ex-chefe de Estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Zucco ressaltou que os porta-vozes oficiais da família são os filhos Flávio, Carlos, Renan e Eduardo Bolsonaro, além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Para o deputado, a decisão judicial reforça uma escalada de medidas que começou com a tornozeleira eletrônica, passou pelo regime domiciliar e chegou à prisão preventiva.
O parlamentar criticou ainda denúncias sobre a realização de uma vigília religiosa, convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, para a noite deste sábado. Zucco afirmou que acusações de que a concentração poderia representar ilegalidade ou risco institucional seriam parte de um ambiente de perseguição. “Estão dizendo que rezar agora é crime. Nós acreditamos na fé, na família. Não é questão de esquerda ou direita, já virou questão de humanidade”, disse.
O deputado também afirmou que a bancada da oposição deve reforçar, no Congresso, a defesa de uma anistia para envolvidos em ações investigadas nos últimos anos. Ele disse já ter comunicado ao presidente da Câmara, Chico Mota, que o tema deve ganhar prioridade nas votações da próxima semana, citando que medidas semelhantes ocorreram em outros momentos históricos do país.
Visivelmente contrariado, Zucco lembrou o histórico clínico de Bolsonaro, mencionando a facada e posteriores cirurgias. Segundo ele, o ex-presidente, hoje com mais de 70 anos, tem apresentado episódios de soluços, vômitos e dores abdominais, o que tornaria a prisão um ato desumano. “Estamos falando de alguém que, em nenhum momento, representou risco, até porque há uma equipe permanente da Polícia Federal na residência”, afirmou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ao encerrar, Zucco disse que Flávio e Carlos Bolsonaro estavam “extremamente emocionados” e pediu que a imprensa entendesse a sensibilidade do momento. A vigília deve ocorrer com a presença de líderes religiosos, e eventuais detalhes sobre os próximos passos ficarão a cargo da família.
Saiba Mais
- Política Arthur Lira diz que prisão de Jair Bolsonaro "não se justifica"
- Política Briga na PF: manifestantes discutem em dia de prisão de Bolsonaro
- Política Para Caiado, prisão de Bolsonaro "enverga a dignidade" e pede revisão do STF
- Política "Isso é muito ruim", reage Trump sobre a prisão de Jair Bolsonaro