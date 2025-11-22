Zucco critica prisão de Bolsonaro e fala em "ataque à democracia"

O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) concedeu entrevista coletiva, na tarde deste sábado (22/11), em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro, após a decretação da prisão preventiva do ex-presidente pela Polícia Federal. O parlamentar classificou o episódio como um “momento histórico de ataque à democracia” e afirmou que a mobilização dos aliados pretende dar apoio político e emocional à família do ex-chefe de Estado.

Zucco ressaltou que os porta-vozes oficiais da família são os filhos Flávio, Carlos, Renan e Eduardo Bolsonaro, além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Para o deputado, a decisão judicial reforça uma escalada de medidas que começou com a tornozeleira eletrônica, passou pelo regime domiciliar e chegou à prisão preventiva.

O parlamentar criticou ainda denúncias sobre a realização de uma vigília religiosa, convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, para a noite deste sábado. Zucco afirmou que acusações de que a concentração poderia representar ilegalidade ou risco institucional seriam parte de um ambiente de perseguição. “Estão dizendo que rezar agora é crime. Nós acreditamos na fé, na família. Não é questão de esquerda ou direita, já virou questão de humanidade”, disse.

O deputado também afirmou que a bancada da oposição deve reforçar, no Congresso, a defesa de uma anistia para envolvidos em ações investigadas nos últimos anos. Ele disse já ter comunicado ao presidente da Câmara, Chico Mota, que o tema deve ganhar prioridade nas votações da próxima semana, citando que medidas semelhantes ocorreram em outros momentos históricos do país.

Visivelmente contrariado, Zucco lembrou o histórico clínico de Bolsonaro, mencionando a facada e posteriores cirurgias. Segundo ele, o ex-presidente, hoje com mais de 70 anos, tem apresentado episódios de soluços, vômitos e dores abdominais, o que tornaria a prisão um ato desumano. “Estamos falando de alguém que, em nenhum momento, representou risco, até porque há uma equipe permanente da Polícia Federal na residência”, afirmou.

Ao encerrar, Zucco disse que Flávio e Carlos Bolsonaro estavam “extremamente emocionados” e pediu que a imprensa entendesse a sensibilidade do momento. A vigília deve ocorrer com a presença de líderes religiosos, e eventuais detalhes sobre os próximos passos ficarão a cargo da família.