Flávio Bolsonaro convoca vigília após prisão do pai

'Se meu pai morrer, a culpa é sua': Flávio Bolsonaro acusa Moraes e mantém vigília de apoiadores em Brasília - (crédito: BBC Geral)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou apoiadores para uma vigília, na noite deste sábado (22/11), por causa da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Neste momento difícil e de total ruína da democracia, peço a todos que não se precipitem em nada, por exemplo, NÃO vão para frente da sede da PF", escreveu na publicação nas redes sociais.



A reunião será às 19h, no condomínio Solar de Brasília. "Vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil", diz a arte da postagem. "Quem puder, venha para buscamos antes de qualquer coisa a força de Deus! Assim que tiver mais notícias do estado de saúde do meu pai, compartilharei com todos".

Entenda a prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22/11), na casa dele, no Jardim Botânico, em Brasília. Ele está detido agora na Superintendência da Polícia Federal, no Setor Policial Sul, onde aguarda audiência de custódia, marcada para este domingo.

A prisão é preventiva, sem prazo determinado, e foi solicitada pela Polícia Federalao Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com o pedido.

A prisão preventiva de Bolsonaro não tem relação direta com a condenação na trama golpista, mas, sim, com a quebra reiterada de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os investigadores, o ex-presidente mexeu na tornozeleira eletrônica às 0h08 deste sábado, violou regras de monitoramento, manteve contatos proibidos e estimulou movimentações políticas mesmo sob restrições.