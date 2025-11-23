Opositores comemoram prisão de Bolsonaro nas ruas

Em frente à superintendência da Polícia Federal, manifestantes exibem faixas de apoio à prisão - (crédito: EdAlves/CB)

Durante todo o dia de sábado (22/11), a reportagem do Correio Braziliense presenciou manifestações de apoio à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro em vários locais de Brasília. Diversos bares do Distrito Federal foram inundados por comemorações em razão da prisão preventiva de Bolsonaro decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. O Pardim, bar da Asa Norte, conhecido como reduto da esquerda brasiliense, foi um dos locais que os manifestantes escolheram para festejar a prisão do ex-presidente .

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre as pessoas que estavam comemorando, estava Marcela Alves, de 34 anos. Sem esconder a alegria, ela definiu a prisão como uma "vitória". "Eu acho que vimos um governo muito problemático, o que fez que muitas pessoas buscassem justiça pelos crimes que ele cometeu", afirmou.

Sobre a condenação de 27 anos e 3 meses que Bolsonaro foi sentenciado, Marcela disse que deseja que o ex-presidente cumpra todo esse tempo de pena da condenação. "Eu acho que ele deveria cumprir a sentença da forma mais justa possível e sem desculpas sobre a situação de saúde", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ana Paula, do Rio Grande do Norte, está em Brasília a passeio e recebeu a notícia perto das 8h30 da manhã. "Tinham mensagens no meu celular desde cedo. Desde que acordei, fiquei em êxtase. Vim pra cá para ver essa maravilha", afirma Ana. A maior motivação de Ana para estar presente é em homenagem às pessoas que morreram na pandemia durante o mandato de Jair Bolsonaro.

"Tive familiares que morreram e aqui, ele está pagando pelo que fez na época.Passaram pano na cabeça dele. Ele dizia que era só uma gripezinha, é só um solucinho também" , disse Ana Paula

Geovanny Silva, 35, também aproveitou o sábado para comemorar. Ao Correio, ele contou que foi "um marco para a história do país". "Isso mostra que o Brasil pode evoluir. Saímos de um período difícil, onde um governo desastroso não cuidou da população e não respeitou as origens do nosso povo", opinou.

Ele afirmou que a prisão preventiva é um motivo de celebração em todo território nacional. "O Brasil está ressurgindo com esperança, com respeito. E não só respeito interno, acabamos de ver os Estados Unidos voltando atrás na decisão do tarifaço. O Bolsonaro era retrocesso", afirmou.

O professor universitário Mateus Ribeiro também saiu às ruas de Brasília para comemorar junto com os amigos o "sábado histórico". "Esse momento é uma forma de respeitar os valores democráticos no nosso país que foram vilipendiados durante a gestão Jair Bolsonaro. Por isso, que estamos todos aqui hoje, para comemorar o dia que representa a justiça sobre aquilo que foi negado aos valores da nossa Constituição", comemorou o professor.

Colaborou Vanilson Oliveira