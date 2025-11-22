Ronaldo Caiado é internado e passará por procedimento cardíaco

De acordo com o boletim, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, permanece em estado de observação - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O governador Ronaldo Caiado foi internado na tarde deste sábado (22/11) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca.

Segundo o boletim, divulgado por meio das redes sociais de Caiado, o governador permanece em observação, apresentando uma boa evolução clínica. Ainda de acordo com o boletim, o governador se encontra estável, consciente e clinicamente bem.

“Os exames realizados indicaram a necessidade de uma ablação para correção definitiva do distúrbio do ritmo cardíaco. O procedimento está programado para ocorrer nas próximas 48 horas”, informa o boletim.

Critica a prisão de Bolsonaro

Antes de ser hospitalizado, Caiado criticou, em vídeo publicado nas redes sociais, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na madrugada deste sábado. O governador classificou a decisão como “mais um triste capítulo da vida política nacional” e afirmou que o ex-chefe do Executivo vem sendo submetido, nos últimos meses, a uma tentativa de “envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar”.

O governador afirmou ainda confiar em uma revisão “rápida” da decisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, por considerá-la a medida “mais correta”. Ele também declarou “total solidariedade” ao ex-presidente e à família.



Caiado encerrou a manifestação com tom eleitoral, ao dizer que Bolsonaro terá “coragem para enfrentar esse momento extremamente delicado”, e que “a resposta virá das ruas e do povo nas eleições do ano que vem”.