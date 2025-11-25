Messias busca acalmar clima no Senado em carta a Alcolumbre

O Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, divulgou, ontem, uma carta dirigida ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em um gesto para tentar reduzir tensões após sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em resposta, Alcolumbre também emitiu nota, afirmando que cada poder da República "atua dentro de suas próprias atribuições, preservando o equilíbrio institucional e o respeito aos ritos constitucionais. E o Senado assim o fará".

A movimentação ocorre em meio ao incômodo de Alcolumbre com o Planalto por Lula não ter escolhido o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu nome de preferência para a vaga no STF. A resistência gerou um entrave político que tende a influenciar a articulação para a sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no Plenário.

Na carta, Messias se coloca "ao escrutínio constitucional" do Senado, elogia o papel institucional de Alcolumbre e relembra a relação de trabalho e convivência que manteve com o senador durante o período em que atuou na Casa. Ele também afirma que pretende dialogar diretamente com cada parlamentar para apresentar sua visão sobre o Judiciário e sua futura atuação no Supremo, caso seja aprovado. "Iniciada a primeira semana após a minha indicação, sinto-me no dever de me dirigir ao Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, para oferecer-me ao seu escrutínio constitucional, na condição de indicado ao cargo de Ministro do STF pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva".

Em um dos trechos do documento, Messias elogiou a atuação de Alcolumbre no comando do Congresso. "O faço também por reconhecer e louvar o relevante papel que o Presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da Casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios, em favor de nosso país", diz.

Messias destacou, ainda, que, durante um período de sua carreira, foi acolhido pelo presidente do Senado, e teve a oportunidade de aprender sobre política e como administrar conflitos. "Durante um período significativo de minha carreira, fui acolhido pelo Presidente Davi para trabalhar no Senado Federal, onde, próximo aos demais membros daquela Alta Casa Legislativa, aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de definição de rumos e administração de conflitos em nossa sociedade. Assim, pude desenvolver uma relação saudável, franca e amigável com o Presidente Davi, por quem tenho grande admiração e apreço", frisou.

Por meio de nota, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, também respondeu Jorge Messias, afirmando que o Senado vai cumprir o que diz a Constituição sobre sua função, que é a de conduzir, analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo presidente Lula. "Cada Poder da República atua dentro de suas próprias atribuições, preservando o equilíbrio institucional e o respeito aos ritos constitucionais. E o Senado assim o fará, no momento oportuno, de maneira que cada senador e cada senadora possa apreciar devidamente a indicação e manifestar livremente seu voto", diz a nota assinada pela Presidência.