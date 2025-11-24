Alckmin avalia nova MP contra tarifaço, caso Programa Brasil Soberano caduque

Geraldo Alckmin está à frente da presidência da República desde o final da semana passada, em função da viagem do chefe do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a dois países africanos: África do Sul, onde participou da reunião do G20 e Moçambique - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)

O presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), reconheceu nesta segunda-feira (24/11) a possiblidade de o governo ter de enviar nova medida provisória (MP) para amenizar consequências do tarifaço dos Estados Unidos a exportadores brasileiros, caso o Programa Brasil Soberano caduque no Congresso Nacional.

Em vigor desde o início de agosto, a MP 1.309/2025 prevê a liberação de R$ 30 bilhões em políticas de linhas de crédito e prorrogação de impostos para compensar prejuízos de exportadores afetados pelo tarifaço. Medidas provisórias — como o Programa Brasil Soberano — têm validade de até 120 dias para o legislativo aprovar.

"Se não aprovar, mudando a legislatura, poderia ser feita uma nova medida provisória", cogitou Alckmin. Ele, no entanto, ponderou que a MP do Brasil Soberano tem de ser aprovada. "O ideal é que seja realmente aprovada, porque é uma medida de alto interesse e para preservar emprego, enquanto vai se resolvendo a questão da tarifa", afirmou o presidente em exercício, em conversa com jornalistas.

Geraldo Alckmin está à frente da presidência da República desde o fim da semana passada, em função da viagem do chefe do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a dois países africanos: África do Sul, onde participou da reunião do G20; e Moçambique, nação que condedeu-lhe um título acadêmico de Doutor Honoris Causa da Universidade Pedagógica de Maputo. Lula vai retornar ao Brasil nesta terça-feira (25/11).

Negociações com EUA

Embora tenha sido retirado de 238 produtos brasileiros na quinta-feira passada (20/11), o tarifaço de 50% a itens exportados aos Estados Unidos ainda abrange as indústrias de pescado, calçados e algumas frutas, como uva. A expectativa do governo Luiz Inácio Lula da Silva é que ele encontre o presidente dos EUA, Donald Trump, para negociar o fim das tarifas adicionais.

"Ele (Lula) se colocou à disposição para ir a Washington (capital norte-americana)", detalhou Alckmin, na sexta passada (21/11), ao ser perguntado por jornalistas sobre quando ocorreria a próxima negociação entre Brasil e Estados Unidos.