Festival Shekinah reúne grandes nomes da música na Esplanada em dezembro

A Esplanada dos Ministérios receberá, de 4 a 6 de dezembro, o Festival Shekinah, um dos maiores encontros de arte sacra e música católica do país. Com entrada gratuita, o evento promete três dias de apresentações musicais, momentos de espiritualidade, testemunhos e ações solidárias, em uma estrutura acessível e inclusiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mais de 20 atrações compõem a programação, entre elas Michel Teló, Padre Antônio Maria (foto), Renato Teixeira, Rosa de Saron, Padre João Carlos, Irmã Ana Paula e Mano Walter. Comunicadores como Rodrigo Faro, Vera Viel, Ana Maria Braga e Carlos Alberto de Nóbrega também participam por meio de vídeos, ampliando o alcance do festival.

Leia também: Brasileira é proclamada venerável pelo papa Leão XIV



O evento contará com área PCD, intérpretes de Libras, audiodescrição, telões com legendas e praça de alimentação. A expectativa é reunir mais de 100 mil pessoas ao longo dos três dias, além de alcançar cerca de 2 milhões de espectadores na transmissão digital pelas redes oficiais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Cartilha para comunicadoras negras é lançada na UnB

Cartilha para comunicadoras negras é lançada na UnB Cidades DF "Elevada periculosidade": juiz nega soltar acusado de esquartejar mulher no DF

"Elevada periculosidade": juiz nega soltar acusado de esquartejar mulher no DF Cidades DF Manifestantes protestam contra Ibaneis e pedem abertura de CPI sobre o BRB

Manifestantes protestam contra Ibaneis e pedem abertura de CPI sobre o BRB Cidades DF Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta segunda-feira (24/11); veja lista

Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta segunda-feira (24/11); veja lista Cidades DF GDF terá que pagar prejuízo com tornozeleira danificada por Bolsonaro

GDF terá que pagar prejuízo com tornozeleira danificada por Bolsonaro Cidades DF Testemunhas apontam acidente na morte de menina de 13 anos baleada na cabeça