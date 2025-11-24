InícioCidades DF
Festival Shekinah reúne grandes nomes da música na Esplanada em dezembro

Evento gratuito terá três dias de shows, oração, inclusão e solidariedade, reunindo mais de 20 atrações nacionais entre 4 e 6/12

Padre Antônio Maria é uma das atrações do evento - (crédito: Divulgação)
A Esplanada dos Ministérios receberá, de 4 a 6 de dezembro, o Festival Shekinah, um dos maiores encontros de arte sacra e música católica do país. Com entrada gratuita, o evento promete três dias de apresentações musicais, momentos de espiritualidade, testemunhos e ações solidárias, em uma estrutura acessível e inclusiva.

Mais de 20 atrações compõem a programação, entre elas Michel Teló, Padre Antônio Maria (foto), Renato Teixeira, Rosa de Saron, Padre João Carlos, Irmã Ana Paula e Mano Walter. Comunicadores como Rodrigo Faro, Vera Viel, Ana Maria Braga e Carlos Alberto de Nóbrega também participam por meio de vídeos, ampliando o alcance do festival.

O evento contará com área PCD, intérpretes de Libras, audiodescrição, telões com legendas e praça de alimentação. A expectativa é reunir mais de 100 mil pessoas ao longo dos três dias, além de alcançar cerca de 2 milhões de espectadores na transmissão digital pelas redes oficiais.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
24/11/2025
