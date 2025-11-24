Festival Shekinah reúne grandes nomes da música na Esplanada em dezembro

A Esplanada dos Ministérios receberá, de 4 a 6 de dezembro, o Festival Shekinah, um dos maiores encontros de arte sacra e música católica do país. Com entrada gratuita, o evento promete três dias de apresentações musicais, momentos de espiritualidade, testemunhos e ações solidárias, em uma estrutura acessível e inclusiva.
Mais de 20 atrações compõem a programação, entre elas Michel Teló, Padre Antônio Maria (foto), Renato Teixeira, Rosa de Saron, Padre João Carlos, Irmã Ana Paula e Mano Walter. Comunicadores como Rodrigo Faro, Vera Viel, Ana Maria Braga e Carlos Alberto de Nóbrega também participam por meio de vídeos, ampliando o alcance do festival.
O evento contará com área PCD, intérpretes de Libras, audiodescrição, telões com legendas e praça de alimentação. A expectativa é reunir mais de 100 mil pessoas ao longo dos três dias, além de alcançar cerca de 2 milhões de espectadores na transmissão digital pelas redes oficiais.
