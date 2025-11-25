Heleno e Paulo Sérgio Nogueira são presos no Comando Militar do Planalto

Ex-ministro Heleno: Trata-se da primeira vez na história brasileira que generais são punidos por tentativa de golpe - (crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (25/11), a prisão definitiva dos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Defesa na gestão Jair Bolsonaro, respectivamente. Eles foram presos pela Polícia Federal (PF) e encaminhados para o Comando Militar do Planalto.

As prisões cumprem as penas definitivas impostas pela Primeira Turma do STF por participação na trama golpista que visava anular as eleições de 2022. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão e Nogueira a 19, em regime inicialmente fechado. A execução das penas foi possível após o Supremo declarar trânsito em julgado dos casos para os condenados do núcleo 1 da trama que não apresentaram novos recursos.

Entre os crimes pelos quais foram condenados estão tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado por violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Essa é a primeira vez na história brasileira que generais são punidos por tentativa de golpe.