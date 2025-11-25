Heleno e Paulo Sérgio Nogueira são presos no Comando Militar do Planalto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (25/11), a prisão definitiva dos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Defesa na gestão Jair Bolsonaro, respectivamente. Eles foram presos pela Polícia Federal (PF) e encaminhados para o Comando Militar do Planalto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As prisões cumprem as penas definitivas impostas pela Primeira Turma do STF por participação na trama golpista que visava anular as eleições de 2022. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão e Nogueira a 19, em regime inicialmente fechado. A execução das penas foi possível após o Supremo declarar trânsito em julgado dos casos para os condenados do núcleo 1 da trama que não apresentaram novos recursos.
- Leia também: Processo contra Bolsonaro e réus chega ao fim; penas podem ser cumpridas
- Leia também: Moraes declara conclusão do processo de Bolsonaro: o que acontece após o trânsito em julgado?
Entre os crimes pelos quais foram condenados estão tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado por violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Essa é a primeira vez na história brasileira que generais são punidos por tentativa de golpe.
Saiba Mais
- Política Moraes declara conclusão do processo de Bolsonaro: o que acontece após o trânsito em julgado?
- Política Processo contra Bolsonaro e réus chega ao fim; penas podem ser cumpridas
- Política Senadores cobram CPI para investigar liquidação do Banco Master
- Política Supremo homologa acordo fiscal inédito entre Rio Grande do Norte e União
- Política Filhos visitam Bolsonaro na PF: "Teve crise de soluço", diz Flávio
- Política Marcha das Mulheres Negras é marcada por discursos fortes na Câmara