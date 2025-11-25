Filhos visitam Bolsonaro na PF: "Teve crise de soluço", diz Flávio

Carlos e Flávio Bolsonaro visitaram o pai, Jair Bolsonaro, na superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O ex-presidente está preso preventivamente desde sábado (22/11). - (crédito: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro, detido preventivamente desde sábado (22/11) por violar a tornozeleira eletrônica, recebeu a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) na manhã desta terça-feira (25/11). Os encontros, autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no domingo (23/11), ocorreram em horários distintos, conforme estabelecido na decisão, e tiveram duração aproximada de 30 minutos cada.

Flávio Bolsonaro foi o primeiro a se reunir com o pai. Após a visita, falou com a imprensa em frente à Superintendência da Polícia Federal e relatou que o ex-presidente enfrentou uma crise de soluços durante a noite. "É um homem de 70 anos… Aqui, ele fica sozinho na sala. A Michelle comentou ontem, durante nosso evento no PL, que é ela quem cuida dele à noite, quando ele tem crise de soluço”, afirmou o senador.

O parlamentar também declarou que Bolsonaro fez um apelo “direto” aos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, para que avancem com a pauta da anistia. "Pediu que insistíssemos com o presidente Motta e com Alcolumbre para colocar o projeto em votação. É um pedido direto dele", disse.

Mais tarde, Carlos Bolsonaro também se pronunciou após o encontro. Ele criticou o tempo limitado imposto pela decisão judicial e demonstrou preocupação com o estado emocional do ex-presidente. “A saúde emocional dele vem sendo propositalmente desgastada há muito tempo. Acredito que seja um processo premeditado. Mas estamos aqui para fazê-lo não desistir. Apesar de tudo, tenho certeza de que ele vai suportar mais essa investida covarde contra sua pessoa”, declarou.

O vereador ainda negou qualquer tentativa de fuga por parte do pai e afirmou que a Polícia Federal já havia definido medidas relativas ao ex-presidente antes da prisão. “A violação da tornozeleira foi apenas um adendo a uma decisão tomada muito antes disso”, afirmou.

A autorização de Moraes inclui ainda a visita do vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan Bolsonaro, marcada para quinta-feira (27/11), entre 9h e 11h.