Congresso prestes a votar vetos ao licenciamento mobiliza ambientalistas

Movimentos sociais fazem ação na Câmara para pressionar pela manutenção dos vetos à nova lei geral de licenciamento, cuja votação está marcada para esta quinta-feira (27/11)

Integrantes de organizações ambientais e coletivos da sociedade civil pretendem registrar imagens dentro da Câmara com uma faixa pedindo a preservação dos vetos. - (crédito: Joshua Stone/WikimÃ©dia commons)
Integrantes de organizações ambientais e coletivos da sociedade civil pretendem registrar imagens dentro da Câmara com uma faixa pedindo a preservação dos vetos.

Movimentos socioambientais realizam, nesta quarta-feira (26/11), às 11h, um movimento na Câmara dos Deputados para reforçar o pedido de manutenção dos vetos presidenciais à Lei nº 15.190/2025, que institui o novo marco do licenciamento ambiental.

A mobilização ocorre na véspera da sessão do Congresso Nacional que deve analisar, nesta quinta-feira (27), a derrubada de parte dos 63 vetos feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Integrantes de organizações ambientais e coletivos da sociedade civil pretendem registrar imagens dentro da Câmara com uma faixa pedindo a preservação dos vetos. Para eles, a derrubada de dispositivos críticos do texto pode abrir caminho para mudanças consideradas os maiores retrocessos ambientais desde a redemocratização.

O projeto ficou conhecido entre seus opositores como “PL da Devastação” por flexibilizar regras de licenciamento e permitir procedimentos simplificados para empreendimentos de porte médio, inclusive por meio da Licença por Adesão e Compromisso (LAC). 

Ambientalistas alertam que essa modalidade, caso reabilitada pelo Congresso, reduz etapas de análise técnica e pode fragilizar a fiscalização em áreas sensíveis, afetando biomas como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, além de territórios indígenas e quilombolas ainda não regularizados.

Articulação contra os vetos

Parlamentares ligados ao agronegócio e a setores produtivos, por sua vez, articulam a derrubada de diversos vetos e defendem que o texto original moderniza procedimentos, dá segurança jurídica e acelera investimentos. A expectativa é que cerca de metade dos vetos seja alvo de pressão pela reversão.

A votação desta quinta ocorre logo após o encerramento da COP30, realizada no Brasil, o que ampliou a repercussão internacional sobre o tema.

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 26/11/2025 10:40
