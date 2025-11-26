Moraes cobra explicações por uso de celular em visita de Nikolas a Bolsonaro

Imagens obtidas pela TV Globo mostram Nikolas manuseando o celular enquanto conversava com Bolsonaro - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quarta-feira (26/11), que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresente, em até 24 horas, explicações sobre o uso de um telefone celular pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante visita realizada ao ex-presidente na última sexta-feira (21).

Segundo Moraes, uma reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, exibiu imagens do parlamentar usando o aparelho eletrônico enquanto conversava com Bolsonaro na área externa da residência.

No documento, o ministro ressalta que todas as visitas ao ex-presidente, que na época dos fatos cumpria prisão domiciliar, devem seguir rigorosamente as determinações judiciais previamente estabelecidas, incluindo a proibição de entrada e utilização de celulares por qualquer pessoa no interior da residência ou em áreas acessíveis ao réu.

A defesa do ex-presidente deverá se manifestar especificamente sobre “a entrada e utilização de celular na visita realizada por Nikolas Ferreira, apesar da expressa proibição judicial”, segundo determinação. Até o momento, não houve nenhuma manifestação.