CPMI do INSS ouve nesta quinta contador da Associação Amar Brasil

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai ouvir nesta quinta-feira (27/11) o contador Mauro Palombo Concílio, que atuou para diversas empresas suspeitas de envolvimento nas fraudes que desviram R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas.

Também será votada a convocação do Advogado-Geral da União (AGU), Jorges Messias, indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo as investigações da Polícia Federal (PF) e da Procuradora-Geral da União (PGR), Concílio foi apontado como contador da Associação Amar Brasil, uma das entidades investigadas na Operação Sem Desconto. Ele também atuava como contador de Virgílio Oliveira Filho, ex-procurador afastado do INSS, e André Fidelis, ex-diretor do Instituto.

O nome de Concílio está entre outros citados pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), que ameaçou, na semana passada, que todas as testemunhas que não marcarem os depoimentos poderão ser presas.

Outros nomes convocados

Além de Concílio, foram citados: Vinicius Ramos da Cruz, cunhado do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer); Silas da Costa Vaz, vinculado à Conafer; Cecília Rodrigues Mota, ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (Aapen); e Danilo Berndt Trento, empresário suspeito de envolvimento nas fraudes.

"Quero solicitar aos advogados dessas pessoas que entrem em contato com a secretaria da comissão e marquem as datas para oitivas. Se o contato não for feito até este final de semana, na próxima semana eu colocarei em votação um requerimento de pedido de prisão temporária junto à Justiça Federal", afirmou o senador.

O Correio conversou com o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que confirmou que o pedido para que Jorge Messias compareça para prestar depoimento entrará na pauta desta quinta-feira.