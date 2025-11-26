InícioPolítica
Moraes autoriza nova visita de Michelle a Bolsonaro

Encontro está marcado para quinta-feira (27/11), das 9h às 11h

Além da visita, Moraes também autorizou o envio de marmitas preparadas por Michelle - (crédito: Evaristo Sá/AFP)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta quarta-feira (26/11), uma nova visita da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro ao marido, Jair Messias Bolsonaro. O encontro foi marcado entre 9h e 11h desta quinta-feira (27), na Superintendência da PF. 

Além da visita, Moraes aprovou, conforme descrito em determinação, o pedido de alimentação especial solicitado por Bolsonaro. "Autorizo sua entrega por pessoa previamente cadastrada pela defesa do custodiado e no horário fixado pela Polícia Federal, que deverá fiscalizar e registrar o que for entregue."

Nos últimos dias, o ex-presidente se recusou a comer a comida fornecida pela PF e recebeu refeições especiais preparadas por Michelle. 

Cumprimento da pena

A prisão preventiva foi determinada no sábado (22), depois de tentar violar a tornozeleira eletrônica com um equipamento de solda quente. Segundo declarado em audiência de custódia, os diversos medicamentos consumidos por ele causaram uma espécie de "alucinação" e "certa paranoia", além de noites mal dormidas e sono picado, o que teriam levado a escutar vozes vindas do dispositivo eletrônico.

Após o trânsito em julgado da Ação Penal 2.668, Bolsonaro começou a cumprir na tarde de terça-feira (25), a pena definitiva de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, incluindo os ataques do 8 de janeiro, e crimes contra o Estado Democrático de Direito. 

 

