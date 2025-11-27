Gleisi lamenta derrubada de vetos ao licenciamento: ‘Quem perde é o Brasil’

"Perdem o meio ambiente, a proteção dos nossos biomas, a segurança dos alimentos e da saúde da população, os indígenas e quilombolas, a reputação dos produtos que exportamos", disse Gleisi. - (crédito: Brito Junior/SRI-PR)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, lamentou nesta quinta-feira (27/11) a derrubada de vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao novo marco do licenciamento ambiental, que ficou conhecido também como “PL da Devastação” durante sua tramitação no Congresso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Gleisi, “quem perde é o Brasil” com a derrubada dos vetos, e a decisão dos congressistas vai prejudicar a proteção ao meio ambiente, aos povos indígenas e aos quilombolas, e também impactar a exportação de produtos brasileiros.

Leia também: Centrão derruba todos os vetos do licenciamento ambiental e impõe dura derrota ao governo

“Quem perde é o Brasil com a derrubada pelo Congresso dos vetos do presidente Lula à Lei de Licenciamento Ambiental. Perdem o meio ambiente, a proteção dos nossos biomas, a segurança dos alimentos e da saúde da população, os indígenas e quilombolas, a reputação dos produtos que exportamos”, escreveu Gleisi em suas redes sociais.

“A derrubada dos vetos contradiz o esforço ambiental e climático do governo que acaba de realizar a COP30. Uma péssima notícia”, emendou a ministra.

Quem perde é o Brasil com a derrubada pelo Congresso dos vetos do presidente Lula à Lei de Licenciamento Ambiental. Perdem o meio ambiente, a proteção dos nossos biomas, a segurança dos alimentos e da saúde da população, os indígenas e quilombolas, a reputação dos produtos que… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 27, 2025

Derrota do governo

Apesar de manifestações de especialistas a favor dos vetos feitos por Lula ao marco do licenciamento, o Congresso Nacional derrubou 53 dos 60 vetos, representando grande derrota para o governo federal.

Os trechos suprimidos, segundo o Executivo, prejudicam a proteção ao meio ambiente ao acelerar o processo de licenciamento e desmontar mecanismos de controle.