Azedo analisa desafios globais e defende reinvenção do Estado em encontro do TJDFT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) sediou, nesta quinta e sexta-feira (27/11), o 5º Encontro Nacional de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, que contou com a palestra do jornalista do Correio Braziliense Luiz Carlos Azedo. O evento reuniu representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal (MPF) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para discutir paridade nas promoções, valorização da magistratura, relações entre Judiciário e advocacia e cooperação institucional.

Azedo afirmou que o cenário global passa por uma transição marcada por três vetores principais: fragilidade democrática, centralidade da tecnologia e disputa de hegemonia mundial. Segundo ele, “a gente está vivendo uma transição que envolve poder, tecnologia e também a subjetividade das pessoas”, fenômeno impulsionado pelas redes sociais e pela velocidade da circulação de informações. Para o jornalista, essa dinâmica pressiona governos e instituições a reverem modelos administrativos que hoje não respondem ao ritmo contemporâneo.

Ao abordar o impacto das inovações digitais, Azedo destacou que a tecnologia remodela não apenas a economia, mas a própria organização estatal. Ele ressaltou que “a quarta revolução exige inovação governamental e coloca em xeque uma burocracia ineficiente”, afetando diretamente o funcionamento do Judiciário, especialmente com o uso crescente de ferramentas de inteligência artificial em petições e requerimentos. O palestrante também discutiu o enfraquecimento do pertencimento social e o que chamou de “mente naufragada”, marcada por fraturas subjetivas e pela idealização de passados inexistentes, fenômeno que, segundo ele, alimenta discursos reacionários.

O jornalista encerrou sua participação apontando que a disputa mundial pela reinvenção do Estado coloca em debate qual será o “novo Leviatã”, capaz de restabelecer capacidade de ação em ambientes dominados por conflitos informacionais e identitários. “O Estado precisa recuperar a sua capacidade de agir num mundo onde a informação e a identidade do território são disputados diariamente”, afirmou, citando desafios nacionais como o avanço de milícias e do tráfico em diversas regiões. As discussões do encontro seguiram com foco na integração institucional e na busca por soluções para fortalecer a Justiça diante dessas transformações.

