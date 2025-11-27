PL suspende salário de Bolsonaro; veja quanto recebia o ex-presidente

Somando todas as remunerações que recebia até o mês passado, a renda mensal de Bolsonaro chegaria a quase R$ 100 mil - (crédito: Evaristo Sá/AFP)

O Partido Liberal (PL) anunciou nesta quinta-feira (27/11) a suspensão do salário e das atividades partidárias de Jair Bolsonaro. Em comunicado, o partido informa que o motivo da decisão é a suspensão dos direitos políticos do ex-presidente, preso por tentativa de golpe de Estado.

“Infelizmente, por decorrência da lei (Lei 9096/95 – REspEl n° 060026764; AGR-RO 060023248) e em razão da suspensão dos direitos políticos do nosso Presidente de Honra, Jair Bolsonaro, as respectivas atividades partidárias de nosso líder estarão igualmente suspensas, inclusive a sua remuneração, enquanto perdurarem os efeitos do acórdão condenatório na AP 2668”, diz o informe.

O ex-presidente, preso no fim de semana, se filiou ao PL em novembro de 2021. Antes disso, ele foi eleito presidente pelo antigo PSL (atual União Brasil) e saiu, em 2019, para tentar criar o partido Aliança Brasil. A tentativa, no entanto, nunca se concretizou.

Quanto recebe Jair Bolsonaro?

De acordo com o Portal da Transparência, o ex-presidente recebe, como capitão reformado do Exército, a remuneração bruta de R$ 12.861, 61.

Deputado aposentado, Jair Bolsonaro também recebe R$ 41.563,98 da Câmara dos Deputados, em valores brutos.

Segundo o G1, antes de ter os direitos políticos suspensos, Bolsonaro recebia um salário de R$ 46 mil do Partido Liberal.

Somadas, as quantias resultam em uma remuneração mensal de R$ 100 mil.