Sóstenes diz que anistia deve ser votada na próxima terça-feira

O líder do PL na Câmara dos Deputados Sóstenes Cavalcante afirmou, nesta quinta-feira (27/11), que a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros envolvidos no 8 de janeiro deve ser votada na próxima terça-feira (2/12). O deputado destacou que o texto do projeto ainda não está definido e que está se reunindo com parlamentares e com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), com o intuito de criar uma proposta que será aprovada pelas duas Casas.

“Nós ainda não decidimos [o texto que será votado]. O procedimento são diálogos que estão acontecendo duas, três vezes ao dia. Isso vai acontecer até na segunda-feira e a gente espera dar boa notícia ao Brasil, que finalmente na terça vem a pauta e a gente vence essa matéria”, disse, em coletiva de imprensa.

“Sentei ali quando o presidente Hugo Motta e o presidente Alcolumbre estavam juntos para a gente continuar algum tipo de alinhamento, e vamos trabalhar com muita esperança para que a gente possa votar a anistia na semana que vem”, completou.

Cavalcante não negou a possibilidade de a pauta começar a ser votada no Senado. De acordo com ele, o senador Flávio Bolsonaro (PL - RJ) também está negociando a viabilidade da votação com Alcolumbre, para pressionar as duas Casas sobre o tema. Ele esclareceu, ainda, que não tem nenhuma “aresta” com Hugo Motta, e que nem mesmo houve um desentendimento entre os dois.

“Nós nunca tivemos arestas. No dia da votação de facção, lógico, ele me fez um pedido que eu não pude atender e houve ali um naquele dia um leve, eu não digo nem que foi desentendimento, ele gostaria que eu tivesse feito algo que eu não pude fazer e eu dei as minhas justificativas. Lógico que ele não gostou da justificativa, coisa normal, mas não teve nenhum desentendimento, nada disso”, falou.

O líder também comentou que o PL da Dosimetria, relatoriado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade/SP), “não existe”. Na avaliação dele, o que existe é redução de penas, que é o que Paulinho da Força está propondo.

“Eu já falei para ele: 'Paulinho, a população brasileira merece informações corretas'. Não existe PL da dosimetria. Não compete ao parlamento fazer dosimetria de nada, compete ao Judiciário. Ele quer propor uma redução de penas que deixaria livre todos os envolvidos e só o núcleo principal com uma pena bem mais reduzida. Pela primeira vez ontem, eu tive acesso ao texto que ele propõe. Estou me debruçando sobre o texto”, explicou.

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer

