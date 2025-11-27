Base de Lula dá 96 votos para derrubar vetos do licenciamento ambiental

MDB, PSD, PSB, PDT, Podemos, Avante e Solidariedade tiveram votos favoráveis na derrota do governo - (crédito: Fotográfo/Agência Brasil)

Deputados e senadores de partidos da base do governo deram 96 votos à favor da derrubada dos vetos presidenciais da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. MDB, PSD, PSB, PDT, Podemos, Avante e Solidariedade tiveram votos favoráveis na derrota do governo.

Na Câmara dos Deputados foram 75 votos. No Senado foram 21 votos. Partidos na Casa presidida por Davi Alcolumbre votaram totalmente à favor da derrubada, como Podemos e o MDB, que teve seis votos à favor da derrubada e uma abstenção.



Na Casa presidida por Hugo Motta (Republicanos-PB), partidos como PSB e PDT, tiveram a maioria dos votos à favor de manter os vetos, mas também aqueles que apoiaram a derrubada. PSB teve um voto e PDT três. No Senado, as legendas também tiveram divergentes: um do PDT e um do PSB.

Já os partidos que tiveram unanimidade em defender a permanência dos vetos foram PT, PSol, PCdoB, PV e Rede.

Votos do DF

No âmbito distrital, apenas três deputados foram à favor da manutenção dos vetos: Erika Kokay (PT), Prof. Reginaldo Veras (PV) e Rodrigo Rollemberg (PSB). Os deputados Alberto Fraga (PL), Bia Kicis (PL), Fred Linhares (Republicanos), Julio Cesar Ribeiro (Republicanos) e Rafael Prudente (MDB) apoiaram a derrubada dos vetos. No Senado, apenas Leila Barros (PDT) votou com o governo, Damares Alves (Republicanos) e Izalci Lucas (PL) votaram contra.