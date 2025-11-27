Filhos dizem que Bolsonaro sofre "crise de soluço" e acionam médicos

Médicos foram acionados para ajudar com a crise de soluço que Bolsonaro teria sofrido nesta quinta-feira (27/11) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Pelas redes sociais, os filhos Jair Renan e Carlos Bolsonaro apontaram que o pai, Jair Bolsonaro, está sofrendo uma crise de solução dentro Superintendência da PF (Polícia Federal) de Brasília na tarde desta quinta-feira (27/11). Renan, que é vereador de Balneário Camboriú (SC), apontou que médicos foram acionados para atuar no caso.

"Os médicos do meu pai acabaram de ser acionados nesta tarde de hoje, dia 27/11. A crise de soluço voltou mais acentuada, ainda mais forte, e ele já havia me relatado que não conseguiu dormir durante a noite. Os episódios de refluxo que ocorreram ontem continuam persistindo ao longo do dia de hoje", escreveu Renan.

Já Carlos Bolsonaro, o filho "02", adotou um tom mais assertivo para falar sobre o caso indicando inclusive que o pai "não vai sobreviver frente a essa injustiça".

"Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde (27) diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai. O que fazer, Meu Deus?", escreveu o vereador do Rio de Janeiro (RJ).

O Correio tenta contato com a Polícia Federal para buscar mais informações sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

