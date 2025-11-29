InícioPolítica
Pec da segurança: Motta convida relator para a próxima reunião de Líderes

Deputado Mendonça Filho quer apresentar o relatório na próxima quinta-feira na Comissão Especial

Motta escolhe o deputado do PL para relatar proposta governista - (crédito: AFP)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou em suas redes sociais que o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho (União-PE), enviada pelo governo, participará da próxima reunião do Colégio de Líderes na semana que vem.

De acordo com Motta, o objetivo é que o Mendonça apresente seu relatório para os líderes partidários na próxima terça-feira (2/12) e que o texto seja apresentado e votado na Comissão Especial na quinta-feira (4/12). "A segurança é nossa prioridade", afirmou no post em seu perfil.

Com as recentes operações da Polícia Federal desmembrando esquemas de lavagem de dinheiro do crime organizado e a megaoperação do Rio de Janeiro que deixou 122 mortos, Motta tem focado em projetos de segurança pública na Casa.

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 28 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 29/11/2025 11:08 / atualizado em 29/11/2025 11:09
