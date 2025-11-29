Pec da segurança: Motta convida relator para a próxima reunião de Líderes

Motta escolhe o deputado do PL para relatar proposta governista - (crédito: AFP)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou em suas redes sociais que o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho (União-PE), enviada pelo governo, participará da próxima reunião do Colégio de Líderes na semana que vem.

De acordo com Motta, o objetivo é que o Mendonça apresente seu relatório para os líderes partidários na próxima terça-feira (2/12) e que o texto seja apresentado e votado na Comissão Especial na quinta-feira (4/12). "A segurança é nossa prioridade", afirmou no post em seu perfil.

Com as recentes operações da Polícia Federal desmembrando esquemas de lavagem de dinheiro do crime organizado e a megaoperação do Rio de Janeiro que deixou 122 mortos, Motta tem focado em projetos de segurança pública na Casa.

