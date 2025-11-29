Tabata Amaral e João Campos anunciam noivado

Os bastidores da relação foram compartilhados pela deputada durante a campanha da parlamentar à Prefeitura de São Paulo, em 2024 - (crédito: Reprodução Instagram )

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) anunciaram neste sábado (29/11), por meio das redes sociais, que estão noivos. Campos e Tabata estão juntos desde 2019.

“Sim, com todo o meu coração! Que Deus abençoe a família que hoje começamos a construir. Te amo demais da conta e pra sempre!”, escreveu o casal na publicação. O post é acompanhado de uma foto em que ambos aparecem sorrindo e exibindo as alianças.

A deputada afirma que o relacionamento não começou com uma paixão imediata; a aproximação veio durante o trabalho conjunto na defesa de políticas educacionais. O laço se fortaleceu naquele ano, quando foi criada a comissão externa responsável por fiscalizar o Ministério da Educação.

Tabata relata que foi ela quem se declarou primeiro, em um gesto “completamente inesperado”. O prefeito, no entanto, contou na época que o momento ocorreu após a deputada lhe dar um beijo. Os bastidores da relação foram compartilhados pela deputada durante a campanha da parlamentar à Prefeitura de São Paulo, em 2024.