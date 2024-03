Tabata Amaral abre o jogo sobre como começou a namorar João Campos

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), compartilhou em seu perfil no Instagram, um trecho da sua participação em um podcast relembrando o início do namoro com o prefeito de Recife, João Campos. A história viralizou na web e seguidores detonaram o casal, relembrando que o político era casado.

"Quando eu conheci o João, foi porque eu estava tentando criar uma comissão externa para fiscalizar o Vélez, para fiscalizar o MEC. Ele virou vice-presidente da comissão, a gente começou a trabalhar junto, desenvolveu uma amizade. Mas ele vira pra mim um dia, num jantar, me senta do lado e se declara pra mim", iniciou ela durante a revelação.

Tabata continua e brinca como foi a sua reação com a declaração inesperada. "Amigo, de onde veio isso? Eu não estava preparada. Ele declarou amor já. Eu fiquei sem dormir, não sabia o que fazer. E aí eu lembro que eu liguei pra uma amiga de madrugada e falei que esse menino pirou", afirmou a deputada.

Por fim, as apresentadoras disparam que é perceptível o amor dos dois e ela concorda. "É, a gente tá juntos há mais quatro anos". Na legenda do vídeo, Tabata também se declarou: "Como é bom relembrar o começo desse amor. Te amo demais da conta, bichinho".

Repercussão

Na web, internautas reagiram à história dos dois. "Que história tão linda! Agora conta a parte que ele namorava há 9 anos, estava de casamento marcado, vestido pronto e tudo mais… e terminou e dias após assumiu o namoro", disparou uma seguidora.

Outros elogiaram o amor de Tabata Amaral com o prefeito João Campos. "Imagino o nível intelectual dos papos do casal! Vocês combinam muito", escreveu uma pessoa. Outra também reagiu: "Eu fico encantada com quem tem a coragem de amar num campo tão árido como a política! Sempre na torcida por vocês".

