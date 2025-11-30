"Temos pelo senador o mais alto respeito", afirma Gleisi sobre Alcolumbre

Gleisi afirmou que o Executivo atua com transparência em todos os processos e que respeita as prerrogativas dos Poderes nas indicações e sabatinas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo tem "o mais alto respeito" pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (União-AP). A afirmação vem depois de nota de Alcolumbre na tarde deste domingo (30/11) acusando o governo de tentar resolver atritos com cargos e emendas e atrasar a sabatina de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal.

"Temos pelo senador Davi Alcolumbre o mais alto respeito e reconhecimento. Jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. O governo repele tais insinuações, da mesma forma que fez o presidente do Senado em nota na data de hoje, por serem ofensivas à verdade, a ambas as instituições e a seus dirigentes", afirmou Gleisi nas redes sociais.

Sobre o processo de sabatina de Jorge Messias para o STF, do qual Alcolumbre disse que o Senado está "perplexo que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal", a ministra rebateu argumentando que não houve essa intenção citando as últimas indicações do Planalto para o STF, Procuradoria-Geral da União e Banco Central.

"O critério de mútuo respeito institucional presidiu a indicação pelo governo e apreciação pelo Senado Federal de dois dos atuais ministros do STF, do procurador-geral da República, em duas ocasiões, e de diretores do Banco Central e agências reguladoras", disse.

Por fim, Gleisi afirmou que o Poder Executivo atua com transparência em todos os processos e que respeita as prerrogativas dos Poderes nas indicações e sabatinas. "Todos esses processos transcorreram com transparência e lealdade de ambas as partes, respeitadas as prerrogativas do Executivo na indicação dos nomes e do Senado Federal na apreciação dos indicados", concluiu.