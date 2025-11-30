Três tiroteios no DF deixam uma pessoa morta e nove feridas no fim de semana

Atiradores que deixaram quatro feridos e um morto são presos em fuga para Goiás - (crédito: QAP Ocorrências/Reprodução)

O Distrito Federal viveu um fim de semana marcado por uma onda de violência. Entre a noite de sábado (29/11) e a manhã de domingo (30/11), uma sequência de tiroteios em diferentes regiões administrativas resultou na morte de um empresário e deixou pelo menos nove pessoas feridas. As ocorrências foram registradas em Santa Maria, Ceilândia Norte e no Pôr do Sol.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ataque a tiros em Santa Maria deixa quatro feridos e mata empresário

O episódio mais grave ocorreu por volta das 22h de sábado, no quiosque Churrasquinho Tá na Área, na CL 110 de Santa Maria. Um homem armado, dentro de um Fiat Cronos, abriu fogo contra frequentadores do local. O ataque deixou cinco pessoas baleadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre as vítimas estava o empresário Felipe Vinhas, 34 anos, proprietário da loja de joias 3zero4 Pratas. Vinhas morreu no local. De acordo com relatos de moradores ouvidos pela reportagem, o empresário não tinha envolvimento com atividades criminosas. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada, mas o autor dos disparos havia fugido antes da chegada das viaturas.

De acordo com relatos de moradores ouvidos pela reportagem, o empresário não tinha envolvimento com atividades criminosas (foto: Material cedido ao Correio)

Dois suspeitos presos

A rápida atuação das forças de segurança resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento no ataque em Santa Maria horas após o crime. Em uma operação conjunta das polícias militares do DF (PMDF) e de Goiás (PMGO), eles foram detidos em Caldas Novas, distante cerca de 300 km de Santa Maria.

De acordo com o tenente Pedro Henrique, da PMDF, o veículo usado no crime foi rastreado. "Monitoramos o carro e descobrimos que os autores estavam fugindo para Goiás. Trocamos informações com a PMGO e conseguimos localizá-los", afirmou o oficial.

O carro foi abandonado no bairro Olegário Pinto, em Caldas Novas (GO). As diligências levaram os policiais até um dos suspeitos, que, por sua vez, informou o paradeiro do atirador.

O principal acusado, Benedito de Sousa, foi encontrado escondido no banheiro de um hotel na região da Nova Vila. Ele foi detido sem resistência e, em depoimento inicial, confessou ser o autor dos disparos. Também foi preso Cristiano da Conceição de Sousa, conhecido como "Chicão".

Ceilândia e Pôr do Sol

Além do caso em Santa Maria, outras regiões foram palco de violência. Em Ceilândia Norte, na manhã de domingo, uma troca de tiros em uma distribuidora de bebidas deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave.

No Pôr do Sol, dois homens foram baleados na Chácara 102 do Setor Habitacional Sol Nascente/Pôr do Sol, no início da noite de sábado. O atirador fugiu em direção à Chácara 94. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não há informações sobre prisões relacionadas a esses dois casos.

As investigações sobre os motivos e a dinâmica de todos os episódios continuam sob a responsabilidade da Polícia Civil do DF.