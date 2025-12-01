TSE inicia testes de segurança das urnas que serão usadas em 2026

Ministra Cármen Lúcia faz abertura da 8ª edição do Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais - (crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou, nesta segunda-feira (1º/12), os testes das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de 2026. A ação é um dos procedimentos do órgão para avaliar a segurança dos meios de votação para escolher o próximo presidente da República, senadores, governadores, deputados federais, estaduais e distritais no primeiro turno.

O evento, que vai até sexta-feira (5), reúne peritos da Polícia Federal, hackers, programadores e representantes especializados em tecnologia da informação de universidades. Eles farão diversas verificações nas urnas, dentre elas, a tentativa de invasão do sistema das coletas de votos, para procurar possíveis erros e vulnerabilidades nas máquinas.

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do TSE, Cármen Lúcia, acompanhou a cerimônia de abertura dos testes e afirmou que o número de propostas de investigação, neste ano, atingiu o recorde das edições, foram 149 registros. Do total, 38 propostas foram aceitas. Serão 31 investigadores.

“Estes testes têm o compromisso de dar concretização na confiabilidade, transparência e segurança dos sistemas eleitorais brasileiros, para que o eleitor e a eleitora saibam que os votos deles estão seguros e que serão apurados. O sistema eleitoral do Brasil, hoje, é matriz para o mundo todo”, disse a ministra.

Caso sejam encontradas falhas, o tribunal poderá corrigir os erros com tempo suficiente para não atrapalhar o andamento das eleições gerais. Os especialistas que estão testando as urnas nesta semana retornarão no primeiro semestre do ano que vem para uma nova rodada, depois dos possíveis ajustes.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro